DuckTales - Serien-Reboot: Release-Termin & neuer Titelsong

Disney kündigt für diesen Sommer eine Rückkehr der kultigen Trickserie DuckTales an. Jetzt steht endlich der TV-Termin für das Serien-Reboot fest.

Am 12. August wird zunächst passend zum 30. Jubiläum der Serie ein einstündiger Pilotfilm mit dem Titel Woo-oo! auf dem Sender Disney XD gezeigt, auch in Deutschland. Die neue Serie DuckTales geht dann mit den einzelnen Folgen weltweit am 23. September an den Start. Die erste Staffel umfasst 21 Episoden, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Neuer Titelsong bleibt dem Original treu

Passend dazu präsentiert Disney nun in einem kurzen Video das neue Intro des Serien-Reboots, dass dem Original treu geblieben ist. Schon zuvor sorgte das neue Design für kontroverse Diskussionsstoff unter den vielen Fans, obwohl sich die Macher bewusst gegen eine CGI-Animation ausgesprochen haben und das Design des Reboots an dem Stil des Originals angepasst haben.

DuckTales: Serien-Reboot mit alten und neuen Charakteren

Im Serien-Reboot gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten und beliebten Charakteren, allen voran Dagobert Duck (Im Original gesprochen von David Tennant) , seine Neffen Tick, Trick und Track und Donald Duck, sowie Frieda und Butler Johann, Quack den Bruchpiloten, Daniel Düsentrieb, Nelly, Gustav Gans, Mac Moneysac, Krachbumm-Ente und natürlich den Panzerknackern.

Darüber hinaus werde auch ein paar neue Charaktere eingeführt, wie etwa den Selfmade Millionär Mark Beaks.

