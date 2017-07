DuckTales - Serien-Reboot: Rückkehr von Darkwing Duck geplant?

Disney stellte auf der Comic Con in San Diego am Wochenende die neue Trickserie DuckTales vor, eine Neuauflage der beliebten Cartoon-Serie.

Zum baldigen Serien-Start wird ein exklusiver Ausschnitt mit Dagobert Duck (gesprochen von David Tennant), seine Neffen Tick, Trick und Track und erstmals auch Quack den Bruchpiloten.

Auf dem Paneel gab David Tennant auch eine kleine Kostprobe als neue Synchronstimme von Dagobert Duck, die anscheinend mit tosendem Applaus belohnt wurde.

David Tennant performing a spur of the moment Scrooge McDuck moment. #SDCC2017 #DuckTales pic.twitter.com/Bp7XoAdu4E — Michelle Garrison (@Metro575) July 21, 2017

Rückkehr von Darkwing Duck geplant?

Gerüchten nach dürfen sich Fans auch auf ein Wiedersehen mit Darkwing Duck freuen. Der maskierte Superheld, der seine Heimatstadt Sankt Erpelsburg (St. Canard) vor Verbrechern schützt, erhielt eine eigene Zeichentrickserie (1991-1992) mit über 90 Episoden.

Laut Entertainment Weekly gab es auf der Comic Con erste Konzept-Zeichnungen von Darkwing Duck mit seinem Motorrad und Erzfeind Megavolt. Eine offizielle Ankündigung für ein Serien-Reboot gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch ist noch unklar, ob es ein Wiedersehen in DuckTales geben wird.

Disneys DuckTales ab August

Am 12. August wird zunächst passend zum 30. Jubiläum der Serie ein einstündiger Pilotfilm mit dem Titel Woo-oo! auf dem US-Sender Disney XD gezeigt. Die neue Serie geht dann mit den einzelnen Folgen am 23. September an den Start. Die erste Staffel umfasst 21 Episoden, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Im Serien-Reboot gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren, allen voran Dagobert Duck (Im Original gesprochen von David Tennant) , seine Neffen Tick, Trick und Track und Donald Duck, sowie Frieda und Butler Johann, Quack den Bruchpiloten, Daniel Düsentrieb, Nelly, Gustav Gans, Mac Moneysac, Krachbumm-Ente und natürlich den Panzerknackern. Dazu gibt es auch neue Charaktere, wie den Selfmade Millionär Mark Beaks.