DuckTales - So sehen die neuen Charaktere im Serien-Reboot aus

Disney bringt im Herbst seine beliebte Trickserie DuckTales im neuen Design zurück. Im ersten Teaser-Trailer gab es schon ein Wiedersehen mit Donald Duck, Dagobert Duck und den aufgeweckten Neffen Tick, Trick und Track.

Neben vielen anderen bekannten Figuren aus Entenhausen gibt es im Serien-Reboot auch ein paar neue Figuren. Wir stellen hier die wichtigsten Charaktere im einzelnen vor und was sich alles gegenüber der Original-Serie geändert hat.

Dagobert Duck

Dagobert Duck (im Original Scrooge) als reichste Ente der Welt steht im Mittelpunkt der Serie DuckTales. Gemeinsam mit seinen Neffen Tick, Trick und Track erlebt er sagenhafte Abenteuer, während zu Hause in Entenhausen sein Vermögen in einem riesigen Geldspeicher ruht. Als neue Synchronstimme tritt David Tennant (Dr. Who) auf den Plan.

Tick, Trick und Track mit Nicky

Neben den drei cleveren Jungs Tick, Trick und Track gehört auch Nicky (im Original Webby Vanderquack) zum schlagkräftigen Team, die gemeinsam mit Onkel Dagobert so manches Abenteuer zu bestehen haben. Die einzelnen Stimmen übernehmen Danny Pudi (Community), Ben Schwartz (BoJack Horseman), Bobby Moynihan (Saturday Night Live) und Kate Micucci (The Big Bang Theory).

Donald Duck

Donald Duck (Tony Anselmo) ist der etwas tollpatschige Onkel von Tick, Trick und Track, die ihn ganz schön auf Trapp halten. Ein neuer Teaser-Trailer zum Serien-Reboot macht deutlich, dass Donald diesmal eine etwas größere Rolle spielen wird, als im Original.