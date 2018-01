Regisseur Duncan Jones (Moon, Source Code) hat den Science-Fiction-Film Mute für Netflix in Berlin gedreht. Jetzt steht der Release-Termin für den 23. Februar fest.

Ein paar Bilder werfen schon jetzt einen ersten Blick auf den Cyberpunk-Film. In Kürze soll dann auch ein erster Trailer eintreffen, der noch mehr Eindrücke aus dem SciFi-Thriller verspricht.

Die Handlung spielt in einer nahen Zukunft. In der kriminellen Stadt Berlin treffen westliche und östliche Kulturen aufeinander. Im Mittelpunkt steht der taubstummer Barkeeper Leo Beiler (Alexander Skarsgård) mit einer gewalttätigen Vergangenheit. Als seine Freundin plötzlich verschwindet, begibt er sich auf die Suche nach ihr und legt sich mit ein paar dunkle Gestalten aus der pulsierenden Unterwelt an.

In den Hauptrollen spielen Alexander Skarsgård (True Blood), Paul Rudd (Ant-Man) und Justin Theroux (Girl on the Train) mit. Regisseur Duncan Jones, der zuletzt die wenig erfolgreiche Spiele-Verfilmung Warcraft: The Beginning in Szene setzte, hat zu seinem neuen Science-Fiction-Thriller Mute auch das Drehbuch geschrieben.