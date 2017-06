E3 2017 bei GameStar - Alle Tops, Flops und Highlights der Live-Streams #E3daheim

Von Anfang bis Ende, von Electronic Arts bis Nintendo: Wir waren auf der E3 2017 live dabei und brachten euch alle Spiele, alle Trailer und alle Ankündigungen mit #E3daheim direkt nach Hause. Sie haben eine Sendung verpasst? Kein Problem!

In diesem Artikel finden Sie unser komplettes Programm von den Pressekonferenzen aller großen Publisher. Was waren die Highlights der Messe, was die Enttäuschungen, was die größten Überraschungen? Wir verraten's Ihnen!

Das war die E3 2017: Alle Previews, News und Videos

Electronic Arts auf der E3 2017

Das wohl wichtigste Thema auf der EA-Pressekonferenz war Star Wars: Battlefront 2: Der Publisher lieferte die bislang tiefsten Einblicke in den Shooter und zeigte nicht nur einen eindrucksvollen Trailer, sondern auch echtes Multiplayer-Gameplay.

Für noch mehr Furore sorgte Anthem. BioWare kündigte endlich offiziell sein nächstes Projekt an - wenn auch zunächst nur mit einem Teaser-Trailer. Weniger überraschend, aber trotzdem spannend, war die Parade klassischer EA-Marken aus Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Need for Speed: Payback, Fifa 18 und anderen.

Und dann kam A Way Out! Ein Spiel, mit dem niemand gerechnet hatte - und das den Großen trotzdem lässig die Show stahl.

Alle Spiele und Trailer der EA-Pressekonferenz im Überblick

Highlight - A Way Out

Die Macher von Brothers: A Tale of Two Sons enthüllten ihr neues Spiel: In A Way Out brechen wir aus dem Gefängnis aus, und zwar immer im Koop. Allein lässt sich der Titel gar nicht erst spielen. Ein unwahrscheinlicher Kandidat für einen der größten Hits der E3 2017? Stimmt, aber im Video erklären wir, warum uns A Way Out trotzdem so sehr faszinierte.

Tops & Flops - Anthem und Star Wars: Battlefront 2

Wo A Way Out der Geheimtipp der Show war, waren Anthem und Battlefront 2 die explosiven Blockbuster. Aber sie ließen uns mit gemischten Gefühlen zurück. Im Video besprechen wir, warum Anthem schon mit einem kurzen Teaser begeistern konnte und was bei der Präsentation von Battlefront 2 falsch lief.