E3 2017 bei GameStar Plus - Gute Messe, schlechte Messe

Die E3 2017 ist vorbei, eine lange und ereignisreiche Woche samt Highlights und Enttäuschungen liegt hinter uns. Für alle GameStar-Leser, die diese Woche zufällig am Amazonas, in der Tiefsee oder auf einer Mondbasis verbracht haben, fassen wir unsere Plus-Artikel und -Videos hier noch einmal zusammen.



Denn natürlich haben wir uns auch bei GameStar Plus intensiv der Messe gewidmet, beispielsweise mit unserer ausführlichen Titelgeschichte zum E3-Highlight Wolfenstein 2: The New Colossus. Kurz vor der Messe hat Markus Schwerdtel die Entwickler in Schweden besucht und Wolfenstein 2 gespielt, um zu erfahren, ob es wirklich ein würdiger Oldschool-Shooter wird.

Plus-Titelstory zu Wolfenstein 2 lesen

E3-Talks: Hintergrund und Analysen

Im E3-Talk wiederum haben wir täglich die Trends der Messe analysiert. So fragen sich Michael Graf und Christian Schneider in der ersten Folge, ob nun das Zeitalter der Lootbox anbricht - und warum das vielleicht eine schlechte Nachricht wäre. Denn Glücksspielmechanismen in Spielen sind gefährlich und könnten sich bald auch auf Alterseinstufungen auswirken.

Alles über GameStar Plus

In Folge zwei diskutieren Michael Graf (in München) und Heiko Klinge (in Los Angeles) nicht nur über die Xbox One X und Bethesdas Pressekonferenz, sondern auch über den erfreulichen Trend, Open Worlds nicht mehr mit stupiden Sammelaufgaben zu füllen - siehe Assassin's Creed: Origins.

Die dritte Folge widmen Micha und Heiko unter anderem der Age of Empires: Definitive Edition, der interessantesten E3-Ankündigung nach Biowares Anthem - zumindest nach den Artikel-Abrufzahlen auf GameStar.de. Warum freuen sich so viele Spieler über das neue, alte AoE? Und was fasziniert Heiko eigentlich so sehr an Beyond Good & Evil 2? Ist die Rückkehr dieser Klassiker vielleicht etwas, das Schule machen sollte?

Folge vier des E3-Talks steht im Zeichen einer Spielegattung, die angesichts von Service-Games und E-Sports-Arien schon fast vergessen wirkte: dem guten, alten Singleplayer! Denn von Wolfenstein 2 bis Metro: Exodus wurden auf der E3 2017 diverse reine Solospiele vorgestellt. Und auch Multiplayer-Spiele wie Star Wars: Battlefront 2 und Destiny 2 setzen auf starke Solokampagnen. Warum das so ist? Heiko und Micha wagen einen Erklärungsversuch.

Zum Abschluss stellen Micha und Heiko die Gretchenfrage: Braucht diese E3 überhaupt noch jemand? Oder ist eine Messe, auf der hauptsächlich Trailer gezeigt werden, letztlich doch überflüssig - zumindest für Journalisten? Außerdem diskutieren wir unsere persönlich Höhe- und Tiefpunkte der Messe.

GameStar TV: Hinter den Kulissen

In GameStar TV holt Heiko Klinge Michel Ancel vor die Kamera, der auf der Ubisoft-Pressekonferenz sichtlich aufgewühlt Beyond Good & Evil 2 enthüllt hat - das größte Comeback der Messe. Denn Ancel und sein Team planen enorm ambitionierte Neuerungen, von denen er uns selbst erzählt.

In der zweiten GameStar-TV-Episode der E3-Woche blicken wir hinter die Kulissen unserer Berichterstattung, zeigen unsere Team-Wohnung und lesen Ork-Werbeplakate vor. Was man in Los Angeles eben so macht.

Alles Weitere zu E3 gibt's auf unserer GameStar-Themenseite. Und wer lieber etwas auf die Ohren kriegt, kann unserem Fazit-Podcast zur E3 2017 lauschen: