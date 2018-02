Der Ticketverkauf für die E3 2018 startet bereits nächste Woche. Ab dem 12. Februar kann man Eintrittskarten auf der offiziellen Website erwerben. Die ersten 1.000 Exemplare kosten für Otto-Normalkäufer 149 US-Dollar. Sobald die vergriffen sind, verlangen die Veranstalter allerdings 100 Dollar mehr - Der Ticketpreis beträgt dann 249 Dollar.

Die E3 2018 findet vom 12. bis 14. Juni im Los Angeles Convention Center statt. Der »Gamer Pass« gilt am Dienstag, den 12. Juni von 14:00 bis 19:00 Uhr, am Mittwoch von 12:00 bis 19:00 Uhr und am Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr und gewährt Zugang zu den Expo-Hallen.

Wer in der Spielebranche beschäftigt ist und die E3 besuchen möchte, zahlt stolze 995 Dollar für den Business Pass. Dafür bekommt man an drei Tagen Zutritt zum Showbereich und der VIP-Lounge, bevorzugten Zugang zu den Ausstellungshallen sowie jeden Tag Frühstück und Mittagessen vom Catering.

Im letzten Jahr öffneten die Hallen der E3 im Los Angeles Convention Center erstmals auch für Nicht-Fachbesucher ihre Pforten. Damals waren 15.000 Tickets für den öffentlichen Verkauf zur Verfügung gestellt worden; wie viele es 2018 werden, ist noch nicht bekannt.