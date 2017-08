EA - Gamescom Livestream mit Battlefront 2, Need for Speed, FIFA und Co. ab 18:30 Uhr

Live-Video von EA auf www.twitch.tv anzeigen

Um 18:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es los: Dann zeigt der Publisher Electronic Arts per Livestream neue Trailer und Details zu kommenden Spielen und DLCs. Der Stream kann auf Twitch, YouTube und EA.com live verfolgt werden.

Gezeigt wird neue Szenen von Star Wars: Battlefront 2 (Raumschlachten!), Need for Speed: Payback (die PC-Version kann auf der Messe ausprobiert werden) und ein neuer Trailer zu FIFA 18. Neue Einblicke gibt es nicht nur zu kommenden Spielen. Auch neue Inhalte für bestehende Titel werden gezeigt. Namentlich der langerwartete E-Sport-Modus für Battlefield 1 und das ebenfalls langerwartete DLC-Paket In the Name of the Tsar.

EA ist natürlich auch mit einem Stand auf der Gamescom vertreten, der Publisher kann in der Halle 6 gefunden werden. Dort gibt es über 400 Spielstationen und die gezeigten Titel wie Battlefront 2, FIFA 18 und Battlefield 1: In the Name of the Tsar lassen sich dort auch ausprobieren.

