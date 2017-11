Geht es um Shooter, ist EA mit Spielen wie Battlefield 1, Titanfall 2 oder Star Wars: Battlefront 2 vorne mit dabei. Bei Action-Spielen sieht es allerdings anders aus: Beim Publisher erhofft man sich deshalb viel vom Spiel, das aktuell bei EA Motive in Entwicklung ist.

Das Spiel unter der Leitung von Jade Raymond (Assassin's Creed) soll laut CFO Blake Jorgensen »viel neues und interessantes Gameplay bieten, das noch niemand zuvor so gesehen hat«. Man will die Sparte der Action-Spiele also gleich ein wenig umkrempeln. Durch ein über hundert Mann starkes Team voller Kreativität hätte der Titel laut Jorgensen das Potenzial, ein Erfolg zu werden.

Action statt Sport & Shooter

Mehr ist allerdings noch nicht über das Spiel bekannt, das in Montréal entwickelt wird. Dafür wissen wir schon ein wenig über EAs zweiten geplanten Action-Versuch. Auch über das Destiny-artige Anthem, das aktuell bei BioWare entwickelt wird, sprach Jorgensen:

"Action ist wirklich die Art Spiel, die uns am meisten fehlt. Deshalb arbeiten wir an Anthem und dem neuen Titel von Jade Raymonds Team bei Motive in Montréal. Das ist der größte Bereich bei Spielen. Es ist aber auch einer, in den wir bislang wenig Zeit investiert haben, weil wir so fokussiert auf Sport und Ego-Shooter waren. Wir glauben, dass dort eine große Chance liegt."

Auch von Anthem zeigt sich Jorgensen wenig überraschend begeistert. BioWares Multiplayer-Titel erscheint 2018. Action-Liebhaber müssen sich also keine Sorgen machen. Anders sieht es womöglich für Singleplayer-Fans aus, auch wenn die Schließung von EAs Studio Visceral und die Änderungen am angekündigten Star-Wars-Spiel angeblich nichts mit dem Einzelspieler-Fokus zu tun hatten. Was für ein Spiel würdet ihr euch von Motive wünschen?