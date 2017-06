Auf ihrer E3-Pressekonferenz haben Electronic Arts angekündigt, dass Origin Access und The Vault in EA Access von heute an eine Woche lang kostenlos verfügbar sein werden. Dabei werden einige der größten EA-Titel gratis spielbar sein.

Zu den kostenlos verfügbaren Spielen gehören unter anderem:

Damit will sich EA dafür bedanken, dass so viele Fans am Charity-Event »Play Tot Give« teilgenommen haben. Dabei wurden für die drei Organisationen HeForShe, Pacer's National Bullying Prevention Center und Ditch The Label jeweils eine Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt.