Die EA-Aktie hat sich offenbar von der Lootbox-Kontroverse rund um Star Wars: Battlefront 2 erholt. Sie befindet sich aktuell wieder auf Rekordhöhe.

Durch das Battlefront-Disaster war das Unternehmen vorher im Wert gesunken. EA hatte stolze 3 Milliarden an Börsenwert verloren. Wenn auch bereits vor dem Social-Media-Shotstorm um die Lootboxen. Schuld war eine geringe Umsatzprognose seitens EA für das neue Battlefront.

Schon damals hatten sich die Verluste jedoch nicht negativ auf die Jahresprognose ausgewirkt - man erwartete deutliche Gewinne durch Mikrotransaktionen. Nun befindet sich Electronic Arts tatsächlich wieder auf dem aufsteigenden Ast.

Kolumne zur Lootbox-Epidemie: Blizzard ist schuld!

Auch der Lootbox-Trend setzt sich weiter fort: Das neue Dragon Ball FighterZ enthält bereits Lootboxen, Ghost Recon: Wildlands soll in Zukunft welche bekommen. Enthalten sind allerdings nur kosmetische Items, in Dragon Ball gibt es nicht einmal eine Echtgeld-Währung.

Gerade Lootboxen für Echtgeld hatten für scharfe Kritik bei den Spielern gesorgt. Sogar einige Regierungen hatten die Kontroverse zum Anlass genommen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Mechanik um Glücksspiel handelt. Allerdings sind die Glücksspiel-Gesetze in der Regel zu veraltet, um sich auf Videospiele anwenden zu lassen. Vrtuelle Wertgegenstände können nicht erfasst werden, wenn sie sich nicht gegen reales Geld eintauschen lassen.

Glücksspiel oder nicht, die Lootbox hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass wir in unseren Rückblick das ganze Jahr 2017 nach ihr benannt haben.

Age of Empires – Große Themenwoche auf GameStar.de

Vom 20. bis 27. Januar feiern wir den Strategieklassiker Age of Empires mit täglich neuen Artikeln, Videos und Podcast-Episoden. Unter anderem berichten wir in unserer großen Titelstory über die AoE: Definitive Edition und wie sie entstand. Weitere Themen: Die Geschichte der AoE-Serie, die kostenlose Alternative zu AoE, unsere Wünsche für Age of Empires 4 – und eine Mod, von der sich AoE 4 eine Scheibe abschneiden sollte.

An Mitglieder von GameStar Plus verlosen wir den perfekten Monitor fürs 4K-Remaster: Dreimal vergeben wir den LG 43UD79 (Wert: jeweils 800 Euro), der riesige 42,51 Zoll misst, Auflösungen bis 3840x2160 beherrscht und dank Screen-Split-Funktion bis zu vier separate Bildquellen gleichzeitig anzeigen kann. Alle Infos zum Gewinnspiel.

Alle Artikel und Videos der Age of Empires-Themenwoche