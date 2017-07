Lediglich 26 Prozent von EAs Umsatz wurde im 2. Quartal 2017 mit tatsächlichen digitalen und physischen Spieleverkäufen gemacht. Das berichtet Branchen-Analyst Daniel Ahmad, der für die bekannte Marktforschungs-Firma Niko Partners arbeitet. Stramme 74 Prozent Umsatz brachte stattdessen der Erlös aus laufenden Service- und Mobile-Titeln.

Full game sales (Physical / Digital) accounted for only 26% of EA's Net Sales this quarter.



The other 74% was from live services & mobile