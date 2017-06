Electronic Arts - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der E3-Konferenz

Der erste Publisher hat sein E3-Pulver verschossen: Electronic Arts hat Samstagabend die erste Pressekonferenz abgehalten und neue Spiele, Inhalte und Informationen präsentiert. Wir fassen die neuen Inhalte unterhalb zusammen und haben Trailer eingebettet, sowie Meldungen verlinkt.

Themen von der EA Play Show 2017

Star Wars: Battlefront 2

Natürlich war der Star Wars: Battlefront 2 das große Thema für EA. Gezeigt wurde ein neuer Trailer (oberhalb), der selbst für Frostbite-Verhältnisse beeindruckt. Außerdem gab es das versprochene Multiplayer-Gameplay von der Schlacht um Theed auf dem Planeten Naboo. Zum Singleplayer blieb DICE SE und Motive Studios erstaunlich still - bis auf die wenigen Szenen im Trailer wurde nichts gezeigt oder gesagt.

Anthem

Biowares »Project Dylan« heißt Anthem. Das große neue Spiel von Bioware Edmonton ist ein Multiplayer-Shooter der Marke Destiny 2 und soll genau diesem Titel von Activision Paroli bieten. Ob das klappt, erfahren wir Anfang 2018 - dann erscheint Anthem.

A Way Out

Hazelight, die Macher von Brothers: A Tale of Two Sons, haben ihr neues Spiel A Way Out vorgestellt. Das führt den Ansatz von Brothers konsquent weiter: Wieder sind zwei Charaktere im Zentrum des Spiels, dieses Mal handelt es sich aber um einen Koop-Titel. Und zwar einen reinen Koop-Titel, ohne Mitspieler kann A Way Out nicht gezockt werden. Thematisch geht es um einen geplanten Gefängnisausbruch der Marke Shawshank Redemption (Die Verurteilten).

Battlefield 1 - In The Name Of The Tsar

Battlefield-Spieler müssen warten - zwischen DLC 1 und 2 wird ein halbes Jahr vergehen, In The Name Of The Tsar erscheint erst im September 2017. Immerhin erscheinen zwei Nachtkarten im Sommer, aber nur für Premium-Käufer.

Need for Speed: Payback

Need for Speed: Payback wurde schon kurz vor der E3 gezeigt, entsprechend wenig neue Informationen gab es. Dafür ist der Trailer spannender, erstmals wurde Gameplay aus dem storyfokussierten Rennspiel gezeigt, das am 10. November 2017 erscheinen soll.

FIFA 18

FIFA 18 bringt Alex Hunter zurück: Der Story-Modus »The Journey« erhält eine zweite Staffel, die auch im Koop gespielt werden kann. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Animationssystem und unterschiedliche Spielertypen.

Weitere Sportspiele: Madden NFL, NBA Live, NHL

Die schlechte Nachricht zuerst: Nein, auch dieses Jahr kommt keines der anderen EA-Sportspiele für PC raus. Madden NFL 18, NBA Live 18 wurden immerhin mit Trailern für Konsolen-Besitzer präsentiert, NHL 18 gab es gar nicht zu sehen - das wird EA erst im Rahmen der NHL Awards Ende Juni zeigen.

Origin Access, EA Access und PS4 Trials

Eine Woche kostenlos sind EAs Abodienste. PC-Spieler können also ohne Mehrkosten auf das Angebot Origin Access zugreifen, Xbox-Nutzer erhalten eine Woche EA Access. Da die Dienste für PS4 nicht verfügbar sind, bietet EA zumindest einige Trial-Versionen aktueller Spiele für PlayStation-Besitzer an.

SEED: Search for Extraordinary Division

Electronic Arts hat im Rahmen der EA Play 2017 nicht nur Spiele gezeigt, sondern auch ein bisschen Werbung für sich als Unternehmen gemacht. Vorgestellt wurde die Search of Extraordinary Division (Abteilung für die Suche nach dem Außergewöhnlichen, kurz SEED), EAs neue Forschungsabteilung. Hier wird nicht an neuen Spielen, sondern Technologien für die Spiele anderer EA-Studios gearbeitet.

Genannt wurden Forschungsfelder wie KI und virtuelle Menschen. Da es kein SEED-Studio gibt, sondern Stellen in Los Angeles und Stockholm gesucht werden, ist SEED mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weiterer Firmenzweig von DICE SE und DICE LA und verdeutlicht einmal mehr, wie sehr DICE und ihre Frostbite-Grafiktechnologie mittlerweile den Kern von Electronic Arts ausmachen.