Elex - Fraktionen-Guide: So löst ihr alle Berserker-Quests

Die Quest-Struktur von Elex zu verstehen, ist manchmal gar nicht so leicht. Anders als viele andere Rollenspiele gibt es nicht eine klar erkennbare Questkette, die man in der ewig gleichen Reihenfolge abschließt. Stattdessen kann man selbst entscheiden, wann man welche Missionen annehmen will.

Wir haben unsere Komplettlösung daher nach Hauptquests (für die Story), Nebenquests nach Regionen und Fraktionsquests sortiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr die Fraktionsquests der Berserker löst.

Mehr Tipps, Tricks und Hilfen findet ihr in den anderen Teilen unserer Elex Komplettlösung:

Verbündete aus dem Mittelalter

"Verbündete aus dem Mittelalter" ist eine Quest, die euch bei den Berserkern beitreten lässt. Die Mission an sich ist recht kurz, da in ihr nur eure Reputation gegenüber der Fraktion geprüft wird - dazu sind aber andere Quests notwendig, mit denen ihr euren Ruf verbessern könnt.

Hinweis: Den Berserkern beizutreten bedeutet, dass alle anderen Quests für die übrigen Fraktionen (Outlaws und Kleriker) abgebrochen werden. Der Spielcharakter kann nur einer einzigen Fraktion angehören.

Der Verantwortliche bei den Berserkern ist Ragnar (in der Hotelruine von Goliet). Die wichtigste Quest, die er bereithält, ist "Aufbruch zu fernen Ländern". In dieser müsst ihr die anderen großen Städte besuchen und ihm darüber berichten. Darüber hinaus sind diverse Nebenquests zu erledigen, von denen die wichtigsten von Angrim und Cormaq kommen.

Ihr könnt Ragnar jederzeit zu eurem Fortschritt gegenüber den Berserkern befragen. Es sind drei Varianten möglich:

Ihr habt genug getan - Ragnar heißt euch in ihren Reihen willkommen.

Ihr habt noch nicht genug getan - arbeitet weiter (sehr euch dazu das Kapitel "Nebenquests in Edan" an).

Ihr habt genug getan, aber auf eurem Weg ein paar Entscheidungen getroffen, die gegen die Prinzipien der Berserker verstoßen haben. Ragnar wird euch ablehnen und den Händlern verbieten, mit euch Geschäfte zu machen. Diese Situation kann aber geklärt werden.

Wenn Ragnar euch mitteilt, dass ihr für die Gemeinschaft der Berserker schädlich seid, könnt ihr ihn nach einer allerletzten Chance fragen. Dadurch wird eine Mini-Quest gestartet ("Wiedergutmachung"). Ihr braucht dazu positive Meinungen von drei wichtigen Berserkern:

Ragnar wird zustimmen, wenn ihr ihm 2000 Elexit bezahlt (100XP).

Cormag wird direkt zustimmen (100XP).

Angrim wird euch helfen, dafür aber eines Tages eine Gegenleistung verlangen (wenn Jax ein Krieger werden will, wird er eure Hilfe verlangen, 100XP)

Ihr erhaltet 2700XP für den Beitritt bei den Berserkern. Dazu gibt es die Setzerrüstung, einen Punkt bei den Berserkerfähigkeiten (neue Fraktionsfähigkeiten - Cormag lehrt euch diese), und die magische Faust, die ihr auswählen könnt aus Feuer, Eis oder Gift. Die Geschäfte in Goliet bieten euch nun neue Waren an und ihr könnt versuchen, in den Rängen aufzusteigen.

Berserkerrang: Krieger

Ihr startet bei den Berserkern im niedrigsten Rang (Setzer). Ihr könnt versuchen, eine Beförderung zum Krieger anzustreben. Dazu müsst ihr mit Ragnar sprechen und verschiedene Voraussetzungen erfüllen:

Steigt mit Jax bis mindestens Stufe 15 auf.

Schließt die Quest "Ein schneller Aufstieg" für Ragnar ab.

Schließt die Quest "Cormags Zuspruch" für Cormag ab.

Schließt die Quest "Für die Gemeinschaft" für Angrim ab.

Ein schneller Aufstieg

Quest aktivieren: Sprecht mit Ragnar in der Hotelruine von Goliet.

Ragnar möchte, dass ihr Gunnar im Tal der Verdammten findet. Das Tal liegt westlich vom Großen Aufzug in Edan. Es werden sich euch viele Banditen entgegenstellen. Tötet sie einen nach dem anderen und geht nicht zu weit in das Tal hinein. Starke Monster halten sich dort auf und lauern auf Beute - ihr könnt sie allerdings zu den Banditen locken. Nehmt den nördlichen Hügel in Augenschein. Nach einem weiteren Scharmützel entdeckt ihr Gunnars Leiche (400XP). Nehmt sein Tagebuch an euch und kehrt zu Ragnar zurück (800XP).

Cormags Zuspruch

Quest aktivieren: Sprecht mit Cormag in Goliet.

Cormag möchte, dass ihr ihm bei der Arbeit helft. Ihr müsst euch bei Born (am nördlichen Ende der Siedlung) melden (200XP). Er will Unkraut loswerden, und ihr sollt diese Arbeit erledigen. Nachdem ihr 15 Unkrautpflanzen gesammelt habt (100XP), werft ihr diese in die Abfallfässer nahe der Mauer (siehe Bild, 100XP). Geht zu Born zurück und dann zu Cormag (200XP).

Für die Gemeinschaft

Quest aktivieren: Sprecht mit Angrim in Goliet.

Angrim möchte, dass ihr einen Blick auf Zerwas werft. Dieser sammelt Steuern in Goliet ein. Ihr solltet sofort losziehen und Zerwas suchen. Folgt ihm und stellt euch in die Nähe seiner Gesprächspartner, damit ihr hören könnt, was gesagt wird. Drei Gespräche müsst ihr überwachen. Wartet, bis Zerwas das Geld zu Angrim bringt.

Sprecht mit Angrim und entscheidet, welche Geschichte ihr ihm erzählen wollt. Ihr könnt …

… lügen und sagen, dass Zerwas das gesamte Geld übergeben hat (oder sogar noch etwas von seinem eigenen dazugetan hat). Ihr solltet diese Option nicht wählen, es sei denn, ihr seid auf Ärger aus.

… die Wahrheit sagen: Zerwas hat Geld von Angrim gestohlen.

Wenn ihr die Wahrheit sagt und in eine Schuld bei Angrim zu begleichen habt, wird er euch fragen, ob ihr Zerwas für ihn richten wollt. Akzeptiert diese Anfrage, wenn ihr seine Unterstützung nicht verlieren wollt. Ihr sollt Zerwas folgen und warten, bis er Goliet verlässt. Greift ihn dann ohne Warnung an und tötet ihn (300XP). Kehrt dann zu Angrim zurück und berichtet ihm vom Tod Zerwas' (500XP).

Krieger werden

Nachdem ihr die Quests abgeschlossen habt und mindestens Stufe 15 euer Eigen nennt, könnt ihr zu Ragnar gehen und nach der Beförderung fragen. Ihr erhaltet 3000XP und eine magische Faust (Feuer, Eis oder Gift). Außerdem wird der Rüstungsschmied neue Gegenstände zum Verkauf anbieten. Der nächste Rang, den ihr anstreben könnt, ist der eines Paladins.

Berserkerrang: Paladin

Nur Krieger können in den Paladinrang aufsteigen. Ihr müsst mit Ragnar sprechen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jax muss Stufe 25 erreicht haben.

Schließt die Quest "Alarmierende Nachrichten" für Ragnar ab.

Schließt die Quest "Der Feind meines Feindes" für Cormag ab.

Schließt die Quest "Der Kampf um die Schlucht" für Angrim ab.

Alarmierende Nachrichten

Quest aktivieren: Sprecht mit Ragnar in der Hotelruine von Goliet.

Ragnar wird euch einen Auftrag bei geben, bei dem ihr zu Thorgal müsst, der das Weltenherz am Westende von Edan schützt (südlich von Kuppelstadt). Im Gespräch mit Thorgal erfahrt ihr, dass sich die Berserker gegen einen Banditenangriff wappnen. Nach dem Gespräch geht der Kampf auch schon los. Geht zum Nordeingang des Lagers und schlagt die erste Welle Banditen zurück (100XP für jeden Gauner). Geht zurück zu Thorgal und verteidigt dann den Südeingang. Danach erhaltet ihr von ihm den Auftrag, den Anführer der Banditen zu erledigen (800XP).

Das Versteck der Ganoven liegt östlich vom Weltenherz. Wenn ihr angekommen seid, konzentriert ihr euch gleich auf den Chef der Bande - damit ist die Quest nämlich schon geschafft (800XP). Die restlichen Mitglieder der Gang zu erschlagen ist kein Missionszwang. Sie sind auch nicht sehr gefährlich. Kehrt dann mit den guten Neuigkeiten zu Thorgal zurück (200 Elexit), und von dort aus zu Ragnar (2000XP).

Der Feind meines Feindes

Quest aktivieren: Sprecht mit Cormag in Goliet.

Cormag hat eine sehr einfache Quest für euch: Bringt einen versiegelten Brief zu den Klerikern. Geht in die Kathedrale des Horts und trefft Reinhold, um ihm den Brief zu überreichen. Ihr erhaltet im Gegenzug eine Nachricht an Cormag (ihr könnt auch um Bezahlung fragen und erhaltet 150 Elexit). Begebt euch mit der Nachricht zu Cormag. Ihr bekommt 800XP und 300 Elexit (wenn ihr das Siegel nicht zerbrochen habt).

Hinweis: Wenn ihr die Quest "Zersetzende Kräfte" für die Kleriker schon gelöst habt, erhaltet ihr an dieser Stelle einen Bonus von Reinhold (3000XP und 500 Elexit).

Der Kampf um die Schlucht

Quest aktivieren: Sprecht mit Angrim in Goliet.

Angrim verlangt von euch Unterstützung im Kampf. Ihr sollt einigen Berserkern helfen, die den geheimen Pfad zurückerobern wollen. Dieser wurde von Banditen überrannt. Begebt euch zum Zielort, wo ihr Gardar und seine Männer treffen könnt (östlich der Siedlung). Folgt den Berserkern und helft ihnen, die Outlaws zu eliminieren, stellt dabei aber sicher, dass ihr nicht versehentlich einen von ihnen erwischt. Am besten arbeitet ihr mit Distanzwaffen und schaltet die Banditen schnell aus. Jeder getötete Feind bringt 100XP, die ganze Bande nochmal 2000XP. Geht zurück zu Angrim und erstattet Bericht (erneut 2000XP und 200 Elexit).

Paladin werden

Nachdem ihr die Quests alle geschafft und Stufe 25 innehabt, könnt ihr Ragnar nach einer Beförderung fragen. Ihr bekommt 4000XP und eine magische Faust (Feuer, Eis oder Gift). Der Rüstungsschmied hält nun die Paladinrüstung für euch bereit. Sie ist nicht ganz billig: 20000 Elexit für den Panzer (+60 Parade und +30 Rüstung), Hose und Helm kosten jeweils 5000 Elexit.