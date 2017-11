Elex - Kapitel 3: Offener Krieg

Ihr steckt im dritten Kapitel von Elex fest und wisst weder vor noch zurück? In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr die Aufgaben in Kapitel 3 des RPGs meistert. Auf den folgenden Seiten haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Quests/Questreihen "Konfrontation mit dem Pilger", "Krieg der Maschine", "Familientreffen", "Schwerwiegender Verdacht" und "Defekter Reaktor".

Konfrontation mit dem Pilger

Dies ist die erste Hauptquest im dritten Kapitel von Elex. Sie ist nicht lang oder kompliziert - ihr müsst nur Thorald aufspüren, den Berserkerpilger, der zu Beginn des Spiels auf einer mysteriösen Mission unterwegs ist. Wenn ihr ihn gefunden habt, werden einige weitere Quests geöffnet.

Quest aktivieren: Sprecht mit Zardom auf dem Firmengelände.

Zardom gibt euch eine Mission, in der ihr einen ganz bestimmten Pilger finden sollt - es ist Thorald. Der Berserker ist bei den Verlassenen Felsen unterwegs, im südwestlichen Teil Edans. Ihr könnt vom Tal der Verdammten aus nach Süden gehen oder vom Großen Aufzug aus nach Südwesten marschieren.

Wenn ihr ihn schließlich trefft, wird automatisch ein Gespräch gestartet (400XP). Klickt alle Dialogoptionen an, um alle möglichen Quests zu aktivieren. Die Überquest heißt "Alte Pflichten", und zu ihr gehören die Untermissionen "Krieg der Maschine" (alle Konverter abschalten!!), "Familientreffen" (findet Wardek, den Vater von Jax), "Schwerwiegender Verdacht" (untersucht Anschuldigungen gegen Zardom) und "Defekter Reaktor" (findet eine Reaktorspule).

Schließt diese Missionen alle ab und kehrt zu Thorald zurück. Ihr bekommt 8000XP und das vierte Kapitel beginnt.

Krieg der Maschine

Dies ist eine der Untermissionen von "Alte Pflichten" im dritten Kapitel. Ihr müsst alle Konverter der Spielwelt sabotieren und ausschalten.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Thorald verlangt von Jax die Abschaltung aller Konverter. Diese Maschinen extrahieren Elex im großen Stil aus der Welt, und wenn sie deaktiviert wurden, sind die Albs geschwächt.Die Konverter können in jeder beliebigen Reihenfolge sabotiert werden. Jeder von ihnen wird schwer bewacht (einigen Feinden kann ausgewichen werden). Ihr müsst in jedem Konverter ein turmartiges Gebilde betreten und über Aufzüge in die oberen Stockwerke gelangen. An roten Steuerkonsolen (siehe Beispielbild) könnt ihr die Maschinen abschalten.

Die Liste der Konverterstandorte:

Edan

Nord-Abessa

Süd-Abessa (Hier befinden sich die Alb-Separatisten, die Jax freundlich gesinnt sind. Ihr besucht diesen Konverter in der Quest "Refugium der Separatisten".)

Tavar

Ignadon (In diesen Konverter gelangt ihr nur, wenn ihr an "Ulbrichts Großoffensive" teilnehmt und dann die ID-Karte von Jurek, dem Alb-Kommandanten, an euch genommen habt.)

West-Xacor

Ost-Xacor

Danach kehrt ihr zu Thorald zurück und erhaltet 4000XP.

Familientreffen

"Famlientreffen" ist eine Hauptquest, die ihr von Thorald während des dritten Spielkapitels bekommt. Sie beginnt mit einem Gespräch zwischen Jax und seinem Vater. Danach müsst ihr Kallax suchen - und dabei jede Menge starke Feinde konfrontieren.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Vergessenen Felsen.

Ihr müsst den Vater eures Charakters treffen - Wardek. Der Mann befindet sich im Separatistenunterschlupf im Konverter von Süd-Abessa. Sprecht mit ihm (800XP) und erfahrt den Aufenthaltsort von Kallax, dem Bruder von Jax.

Begebt euch dann zu einer Basis in den Bergen, nahe des Konverters von Nord-Abessa. Es gilt, die Dächer der Gebäude zu erklimmen (siehe unser Bild). Nutzt dafür das Jetpack. Ihr solltet hier auch speichern, denn nachdem ihr den Zielort erreicht habt (8000XP), müsst ihr leider feststellen, in eine Falle getappt zu sein. Versucht nicht, gegen die anrückenden Feinde zu kämpfen (Kolosse, Albsoldaten und Kampfroboter), wenn ihr nicht stark genug seid. Springt lieber vom Dach herunter (Jetpack-Bremse nicht vergessen!), und verschwindet so schnell wie möglich von diesem Ort.

Kehrt zu Wardek in den Konverter von Süd-Abessa zurück und verlangt Erklärungen (1400XP). Er gibt euch die Koordinaten eines Fischerdorfes und den Tipp, diese Siedlung aufzusuchen. Die Berserkerinsel liegt am südlichen Rand von Edan (siehe Bild). Ihr müsst hinüber schwimmen, denn es gibt keine Brücke, die auf die Insel führt. Wenn ihr ankommt, wird Jax von Kindheitserinnerungen übermannt (1400XP). Ihr könnt gleich wieder verschwinden oder Katta treffen, die euch eine weitere Quest ("Zu Unrecht verbannt") gibt.

Wenn ihr wieder vor Wardek steht, könnt ihr auswählen, wie ihr auf Wardeks früheres Handeln reagieren wollt - Jax und Kallax von der Berserkerinsel mitzunehmen.

Schwerwiegender Verdacht

"Schwerwiegender Verdacht" ist eine Hauptquest, die ihr während des dritten Spielkapitels von Thorald erhaltet. In dieser Mission erfahrt ihr die wahren Absichten von Zardom und sprecht mit Ray, der in all dies involviert ist.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

In einem der Gespräche mit Thorald erfährt Jax alarmierende Informationen über Zardoms wahre Absichten. Geht dann wieder zum Firmengelände von Nord-Abessa, wo ihr Zardom getroffen habt. Dieses Mal wird er nicht hier sein - aber dafür könnt ihr jetzt einen Vertrag zwischen Ray und Zardom finden (siehe Bild, 2000XP). Daraus könnt ihr erlesen, dass Ray für den Abschuss eures Gleiters verantwortlich war.

Sprecht mit Ray. Er sollte sich im Teamlager, im Sandy Pines Motel oder im Fort befinden (je nachdem, wie ihr euch im Verlauf des Spiels entschieden habt). Werft ihm eure Anschuldigungen vor (2000XP). Zardom hat Ray gezwungen, ihm zu helfen, und als Druckmittel den Bruder des Outlaws kurzerhand entführt. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt schon das Lager der Mitte aufgesucht habt, und die dortige Quest ("Die Macht der Mitte") gestartet habt, erinnert sich Jax an einen zutraulichen Schakal im Dorf. Sucht diesen Schakal auf und interagiert mit ihm. Nach einem magischen Wort verwandelt sich der Schakal in einen Menschen - es ist Tom, Rays Bruder. Ihr erhaltet 2000XP und Rays Loyalität.

Defekter Reaktor

"Defekter Reaktor" ist eine der Hauptquests, die ihr von Thorald im dritten Spielkapitel erhaltet. Ihr müsst eine verlassene Fabrik besuchen und eine Spule finden, die zur Reparatur von Jax' Flugmaschine notwendig ist. In dieser Mission warten einige Monster auf euch.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Das Bauteil, nach dem ihr sucht, ist im Firmengelände von West-Edan im westlichen Teil der Karte. Auf dem Weg zu dieser Basis (und auch in den Innenbereichen) stellen sich euch viele Monster in den Weg (Nachtschatten, Wühler, Rottmolche, Terrorvögel, Schleimmonster etc.). Vermeidet die ganz starken Biester und legt euch niemals mit zu vielen gleichzeitig an.

Ihr müsst die unteren Level der Fabrik erreichen. Zunächst gilt es, einen Fahrstuhlschacht nach unten zu finden (in einem der größeren Gebäude, siehe Bild 1). Springt in den Schacht und bremst mit dem Jetpack. Unten müsst ihr den Kontrollraum von Bild 2 finden. Über das Terminal gelangt ihr an eine Wendeltreppe, die zu einem Reaktor führt.

Geht die Treppe runter zum untersten Stockwerk. Durchsucht die Räume. Die Reaktorspule X48 liegt in einem spärlich belichteten Raum, der nur von glühendem Elex Licht erfährt (siehe Bild, 2000XP).

Nehmt das Teil an euch und kehrt zum Lager der Mitte zurück. Dort ist Harley, der Mechaniker, und repariert Jax' Flugzeug. Gebt ihm die Spule (2000XP).