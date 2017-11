Elex - Kapitel 4: Das Geheimnis des Hybriden

Ihr steckt im vierten Kapitel von Elex fest und wisst weder vor noch zurück? In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr die Aufgaben in Kapitel 4 des RPGs meistert. Auf den folgenden Seiten haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Quests/Questreihen "Durch die Eiswüste", "Bewährungsprobe der Separatisten", "Die Stimme des Elex", "Wer bin ich?" und "Der letzte Flug".

Durch die Eiswüste

"Durch die Eiswüste" ist eine Hauptquest und öffnet sich zu Beginn des vierten Kapitels von Elex. Diese Mission ist Teil der Vorbereitungen für den Angriff auf den Eispalast. In ihr müsst ihr diverse Alb-Kommandanten töten.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Thorald gibt euch eine Liste mit sechs Alb-Offizieren. Sie sind in Xacor und verteidigen den Eispalast. Sie können in beliebiger Reihenfolge eliminiert werden. Ihr solltet gewappnet sein - die Kommandanten haben immer Begleitschutz in Form von Soldaten und Kampfkolossen. Die sechs Männer verharren in kleinen Bunkeranlagen. Ihr könnt sie mit Distanzwaffen rauslocken und vom Rest ihrer Truppen trennen. Ihr müsst nicht alle Feinde töten, sondern nur die Kommandanten (untersucht auch immer deren Leichen).

Jeder Offizier ist gut für 175XP, alle sechs lassen 7000XP auf euer Konto wandern. Kehrt dann zu Thorald zurück und erstattet ihm Bericht.

Bewährungsprobe der Separatisten

Die "Bewährungsprobe der Separatisten" ist eine Hauptquest von Elex und öffnet sich zu Beginn des vierten Kapitels. Sie ist Teil der Vorbereitungen für den Angriff auf den Eispalast. Ihr müsst die Separatisten überzeugen, an den bevorstehenden Kämpfen teilzunehmen.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Nachdem Thorald euch die Quest gegeben hat, trefft ihr euch mit den Separatisten im Konverter von Süd-Abessa. Das Treffen mit Sestak kann zu zwei unterschiedlichen Enden führen:

Ihr überzeugt die Separatisten durch eure Aussage, ein ganz bestimmtes Ziel zu haben - nämlich den Hybriden aufzuhalten. Dadurch werden die Alb-Separatisten in der finalen Schlacht am Eispalast von Xacor eingreifen (3500XP). Ihre Unterstützung wird einen Sieg leichter machen.

Ihr überzeugt die Separatisten nicht, wenn ihr ihnen mitteilt, dass ihr den Hybriden herrschen lassen wollt. Danach folgt sogar ein Kampf gegen die Splittergruppe (1400XP). Wenn es dazu kommt, solltet ihr Sestak zuerst töten, da er der stärkste eurer Gegner ist (175XP). Dann könnt ihr euch dem Rest der Separatisten im Konverter zuwenden (100XP für jeden von ihnen). Diese Entscheidung führt dazu, dass die Endschlacht schwieriger zu gewinnen sein wird.

Die Stimme des Elex

"Die Stimme des Elex" ist eine Hauptquest, die zu Beginn des vierten Kapitels freigeschaltet wird. Sie ist Teil der Vorbereitungen für den Angriff auf den Eispalast von Xacor. Ihr müsst Thorald bei einem Elex-Experiment helfen.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Ihr könnt Thorald nach seinen Fortschritten bei den Elex-Experimenten fragen. Er antwortet, dass er die Hilfe eines mächtigen Zauberers benötigt. Ihr schlagt Caja vor. Trefft sie im Teamlager und fragt sie (1400XP). Kehrt dann zu Thorald zurück und erlaubt ihm, sein Vorhaben umzusetzen. Das plötzliche Auftauchen Zardoms lässt das Experiment in einem Desaster enden (3500XP).

Sprecht mit Thorald (7000XP) und geht zum Firmengelände von Nord-Abessa. Dort liegt die bewusstlose Caja, die sich dann wieder eurem Team anschließt. Ein kurzes Gespräch mit ihr beendet die Quest (1400XP).

Wer bin ich?

"Wer bin ich?" ist eine Hauptquest, die eine Fortführung von "Familientreffen" darstellt. Ihr müsst in dieser Mission euren Bruder finden.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Thorald verrät euch, dass sich Kallax möglicherweise in Zardoms altem Versteck im Firmengelände von Nord-Abessa befindet. Ihr habt keinen weiteren Hinterhalt zu erwarten. Trotzdem solltet ihr speichern, wenn ihr den Zielort erreicht habt. Geht dann auf das Gelände und trefft euren Bruder (1000XP).

Alle Dialogoptionen, die in dem Gespräch mit Kallax zur Verfügung stehen, münden unweigerlich in einen Kampf. Er ist ein zäher Gegner - achtet auf seine Nahkampfangriffe, denn er teilt zusätzlichen Elektroschaden aus. Wenn ihr ihn besiegt habt, werden 3725XP fällig.

Kallax zu töten beendet die Quest noch nicht. Ihr müsst noch ein Passwort finden, das es euch erlaubt, die Kammer des Hybriden im Eispalast zu betreten. Fragt Harley danach, er befindet sich im Lager der Mitte. Danach müsst ihr wieder zum Firmengelände von West-Edan (ihr wart dort während der "Defekter Reaktor"-Quest). Begebt euch wieder in den Untergrund zu dem Raum, den wir in unserem Bild zeigen. Es ist der Raum hinter der Wendeltreppe. Dies löst eine Zwischensequenz aus, in der Jax das Passwort findet (8400XP).

Der letzte Flug

"Der letzte Flug" ist eine Hauptquest und wird verfügbar zu Beginn des vierten Kapitels. Sie setzt die Ereignisse aus "Defekter Reaktor" fort, in der ihr ein Bauteil für den kaputten Gleiter finden musstet. Nun gilt es, die Reparaturen abzuschließen - die Flugmaschine ist nötig, um die Barriere zu zerstören, die den Eispalast umgibt.

Quest aktivieren: Sprecht mit Thorald bei den Verlassenen Felsen.

Geht zu Harley im Lager der Mitte und sprecht mit ihm über die Vorbereitung des Gleiters. Ihr müsst Harley überzeugen, Jax den Gleiter wieder zu überlassen (1400XP).

Harley braucht aber noch ein weiteres Teil - eine Steuerdüse für den Gleiter. Dazu müsst ihr nach Xacor. In einem Bunker, in den ihr euch einschleicht oder von Gegnern säubert, findet ihr die Steuerdüse auf einer Kiste (3500XP). Kehrt zu Harley zurück (3500XP).

Bevor ihr nun mit den Story-Missionen fortfahrt, müsst ihr erst die anderen Hauptquests des vierten Kapitels abgeschlossen haben. Die notwendigen Quests sind:

"Durch die Eiswüste"

"Bewährungsprobe der Separatisten"

"Die Stimme des Elex"

"Wer bin ich?"

Nun sind die Vorbereitungen für den Angriff komplett (7000XP), aber wie steht es um Jax selbst?

Hat er genügend Medikamente und Heilmittel/-zauber?

Hat er die besten Waffen und Rüstungsteile, die für ihn verfügbar sind?

Ist seine Stufe hoch genug? 30 ist das absolute Minimum, 35 wird empfohlen!

Speichert besser einen Spielstand ab, bevor ihr die letzte Mission startet, für den Fall, dass ihr noch einmal losziehen müsst, um unerledigte Missionen für Stufenanstiege zu absolvieren.

Sprecht dann mit Harley und sagt ihm, dass ihr bereit seid. Jax wird den Gleiter nicht selbst steuern - es ist nämlich eine Selbstmordmission, und der Pilot wird Ray sein. Der Schutzschirm um den Palast wird dadurch zerstört und ihr könnt zum Finale des Spiels schreiten (7000XP).