Elex - So findet ihr alle Gefährten und löst die Quests

Die Karte über diesen Zeilen zeigt euch, wo ihr die Gefährten anfangs findet. An den eingezeichneten Orten geben sie euch jeweils den ersten Auftrag ihrer Gefährten-Questreihe. In den nachfolgenden Zeilen erklären wir euch, welcher Gefährte was kann.

Mehr Tipps, Tricks und Hilfen findet ihr in den anderen Teilen unserer Elex Komplettlösung:

Duras (Berserker)

Duras ist ein Mitglied der Berseker (siehe Fraktionsübersicht Beserker). Man trifft ihn gleich zu Beginn des Spiel und später erneut in den Hotelruinen von Goliet. Die Quest "Ein Krieger der Berseker" gibt euch die Möglichkeit, Duras in euer Team aufzunehmen. Man muss dafür den mysteriösen Tod Askors aufklären.

Dafür muss man einige NPCs befragen und kommt am Ende zum Schluss, dass Duras selbst der Mörder ist. Man kann ihn dafür verurteilen oder in Schutz nehmen. Wählt man die erste Option, muss man mit ihm kämpfen, wählt man die zweite, bekommt man ihn als Begleiter.

Arx (Alb)

Arx ist ein Alb-Separatist, den man in der Nähe von Kuppelstadt findet. Wenn man sich in die Nähe seines Camps begibt, wird er den Protagonisten erkennen. Nach einer kurzen Konversation wird er sich freiwillig als Begleiter anschließen.

Keine weitere Lösung erforderlich.

Falk (Kleriker)

Falk ist ein Mitglied der Kleriker (siehe Fraktionsübersicht Kleriker). Man findet ihn an der Spitze der Konverter in Edan. Er schlägt sich ohne weitere Quest auf die Seite des Spielers, ist jedoch schwer zu erreichen. Denn der Konverter ist voller gefährlicher Gegner.

Nasty (Outlaws)

Nasty ist eine der einflussreichsten Personen bei den Outlaws (siehe Fraktionsübersicht Outlaws). Um sie auf eure Seite zu ziehen, müsst ihr eine komplizierte Quest erledigen: Böses Mädchen.

Ihr findet Nasty im Fort, anfangs will sie jedoch noch nicht mit euch sprechen. Ihr müsst erst ein paar Missionen im Fort erledigen. Danach informiert euch eine Leibwache darüber, dass euch eine Audienz bei Nasty genehmigt wurde. Sie wird euch dann bitten, ein paar Monster für sie zu jagen. Wir empfehlen euch, an diesem Punkt bereits einen gut ausgebildeten und ausgerüsteten Charakter parat zu haben; denn sobald ihr den Dialog mit Nasty beendet, werdet ihr an den Zielort gebeamt.

Tötet eure Ziele und sprecht erneut mit Nasty. Fragt sie nach einer neuen Herausforderung, diemals solltet ihr jedoch mindestens Charakterlevel 15 bis 20 aufweisen können. Dann müsst ihr El Colosaro besiegen. Sobald ihr das erledigt habt, schließt sich Nasty euch an.

C.R.O.N.Y. U4

C.R.O.N.Y. U4 ist ein hilfreicher, kleiner Begleiter, der euch von Zeit zu Zeit natürliches Elex bringt. Um die Drohne auf eure Seite zu bringen, müsst ihr eine schwierige und sehr Zeit-intensive Quest erfüllen: Eine halb defekte Blechdose.Ihr könnt die Quest gleich zu Beginn des Spiels starten oder nachdem ihr die Drohne im Schlund von Goliet findet.

Um C.R.O.N.Y. U4 zu rekrutieren, müsst ihr zum Konverter in Nord-Abessa gehen und einen Chipsatz finden. Der Konverter wird von Albs und Mechs beschützt, dieser Kampf wird also sehr herausfordernd. Sobald ihr die technischen Teile eingesammelt habt, könnt ihr zu C.R.O.N.Y. U4 zurückkehren und ihn in euer Team aufnehmen.

Caja

Caja steht in der Kuppelstadt und ihr könnt sie schon beim ersten Treffen ansprechen. Dieser Dialog startet die Quest "Auserwählte". Ihr verabredet euch mit ihr in der Nähe des Haupttors und könnt dann mit ihr zusammen nach Elexvorkommen suchen.

Ray

Um Ray auf eure Seite zu ziehen, müsst ihr ihn einfach im Sandy Pines Motel ansprechen und eure Hilfe bei den Vermisstenanzeigen anbieten. Das startet die Quest "Für eine Handvoll Splitter". Sobald ihr die Quest angenommen habt, steht euch Ray als Begleiter zur Seite und ihr könnt die Quests zusammen erledigen. Nachdem die Aufträge fertig sind, schließt er sich euch dauerhaft als Begleiter an.

