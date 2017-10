Elex - Wie schaltet man Teleporter frei und erkundet die Spielwelt?

Elex bietet eine riesige Weltkarte, die schon von Anfang an frei erkundet werden kann. Es ist aber eine Mammutaufgabe und ihr solltet euch darauf vorbereiten. Viele Orte werden von grässlichen Biestern bewohnt, die zu bekämpfen extrem schwer sein kann. Wieder andere Orte erlauben den Zutritt nur Personen, die ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Die Welt kann nur zu Fuß erkundet werden - ihr werdet auf Elex kein Pferd oder Fahrzeug finden. Die einzige Hilfe ist das Jetpack, das ihr schon in den ersten Spielminuten findet. Es hilft euch, die verschiedensten Orte zu erreichen und ist auch für das Überleben eines Absturzes nützlich. Das Jetpack unterstützt auch während des Kampfes, indem es besondere Manöver erlaubt.

Teleporter, verteilt über die ganze Welt, erleichtern das Reisen. Sie können aber nur benutzt werden, nachdem ihr sie gefunden und betreten habt. Ihr könnt euch zu einem entdeckten Teleporter von jedem Ort und zu jeder Zeit begeben. Das Erschaffen eines Netzwerkes wird euch erlauben, schnell und komfortabel über den Planeten zu reisen.

Die Karte ist notwendig während der Erkundung. Es werden verschiedene Symbole darauf angezeigt, die euch den Weg weisen.

Questmarker - Sie bestimmen ein Missionsziel und den Auftraggeber.

Lehrersymbol - Diese markieren den Ort, an dem sich ein Lehrmeister befindet. Das Symbol teilt auch mit, welche Art Unterricht der jeweilige Lehrer erteilt. Normalerweise befinden sich Lehrer in Dörfern und Städten.

Händler - Zeigt Orte, an denen sich Händler befinden. Üblicherweise sind Händler an sicheren Plätzen, manchmal trifft man jedoch auch auf fahrende Trödler, die ihre Waren feilbieten.

Gefährtensymbole - Hier befindet sich einer eurer Begleiter (der Name wird angezeigt).

Teleporter - Sie erlauben es euch, dorthin gebracht zu werden.

Eigene Markierungen - Die Möglichkeit, bemerkenswerte Orte für später kenntlich zu machen.

Wie werden Teleporter freigeschaltet?

Die Teleporter erlauben das Schnellreisen auf Magalan. Damit lassen sich sonst zeitaufwendige Missionen wesentlich schneller beenden und generell natürlich die Wege verkürzen.

Teleporter werden freigeschaltet, in dem ihr an sie herantretet. Sie sind zunächst nicht sichtbar auf der Karte, also sollte man sich sorgfältig umsehen. Grundsätzlich finden sich Teleporter in der Nähe größerer Ortschaften. Es ist einfacher, sie zu finden, nachdem man die Fähigkeit "Abenteurer" hat - diese zeigt nämlich alle Teleporter auf der Karte an. Dennoch muss man sie erst erreicht haben, um sie zu aktivieren.

