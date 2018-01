Elite: Dangerous - PC-Beta zu den Gameplay-Änderungen gestartet

Die Entwickler von Frontier kündigten vor einigen Wochen den Start der Open Beta von Elite Dangerous: Beyond - Chapter One an. Nun ist es soweit. Alle PC-Spieler können ab sofort in die Open Beta einsteigen und die neuen Features begutachten. Frontier hofft auf das Feedback der Spieler, damit bis zum Release weitere Verbesserungen vorgenommen werden können.

Zu den neuen Inhalten gehört unter anderem das GalNet Audio, eine Art galaktisches Radio, mit dem Spieler über aktuelle Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten werden. Außerdem sind nun teambasierte Missionen verfügbar, bei denen sich Spieler zusammentun und nach erfolgreichem Abschluss die Belohnungen teilen können.

Weitere Neuerungen sind das veränderte Verbrechens- und Bestrafungssystem, das verbesserte Handelssystem, Kopfgelder, Rufänderungen und neue Missionsbelohnungen.

Spieler, die Elite Dangerous: Horizon besitzen, haben außerdem Zugang zum neuen Schiff »Chieftain«, das zwar weniger stark gepanzert ist, aber dafür umso wendiger und stärker bewaffnet ist.

