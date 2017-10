Elite: Dangerous und seine Aliens - Community streitet über Krieg und Frieden

Friedliche Kontaktaufnahme oder Krieg mit allen Konsequenzen? Das neueste Update für Elite: Dangerous, »The Return«, stellt die Spielerschaft der Weltraumsimulation vor eine Gewissensfrage. Nachdem es bereits Kapitänen gelungen ist, die hartnäckigen Thargoidenschiffe zu zerstören, formieren sich nun die Vertreter einer friedlicheren Herangehensweise.

Die Fraktion »Knights of Karma« sowie deren Unterfraktion »Knights of Colonial Karma« haben einer Kotaku-Meldung zufolge einen Leitfaden veröffentlicht, in dem sie sich zwar das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten, aber auch festlegen, Thargoiden nicht unprovoziert anzugreifen. Stattdessen wolle man die fremde Rasse erst erforschen und, wenn möglich, Kontakt herstellen.

Starship Troopers oder Föderation?

Dass die Thargoiden im Elite-Roman »Premonition« als gespaltene Rasse beschrieben werden, deren einer Teil vor dem anderen, gewalttätigen flieht, taugt auch nicht als Entscheidungshilfe, da die Spieler schlicht nicht wissen, welchen Thargoiden sie gegenüberstehen und ob die »friedlichen« Aliens nicht letztlich nur ihren Bürgerkrieg bei den Menschen abladen wollen.

Abseits der ideologischen Meta-Ebene des Problems weisen manche Stimmen jedoch auch auf ein ganz anderes, spielmechanisches Problem hin: Wenn die neuen Aliens keine Feinde sind, die zerstört werden müssen, liefert »The Return« im Grunde nicht nutzbaren Inhalt bis das nächste Update erscheint.