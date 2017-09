Emmys 2017 - Favoriten Westworld und Stranger Things gehen leer aus

Die Emmy-Awards wurden am Wochenende in Los Angeles zum 69. Mal feierlich verliehen. Der Abend stand ganz im Zeichen von US-Präsident Donald Trump und verhalf zahlreichen TV-Sendungen zu ihren Preisen.

So räumte die langjährige Satire-Show Saturday Night Live mit sechs Emmys als einer der großen Gewinner ab, dazu gehörte auch eine Auszeichnung für Alec Baldwins Darstellung als Donald Trump. Auch die satirische Comedy-Serie Veep mit Julia Louis-Dreyfus als Vize-Präsidentin profitierte davon und erhielt zum dritten Mal in Folge einen Emmy als beste Comedy-Serie.

Völlig unerwartet gingen die beiden großen Favoriten auf eine Emmy-Auszeichnung komplett leer aus: Weder die erfolgreiche SciFi-Serie Westworld (HBO) mit insgesamt 22 Nominierungen noch die beliebte Netflix-Serie Stranger Things mit 18 Nominierungen erhielten einen einzigen Preis an diesem Abend. Bereits bei den Golden Globes 2017 Anfang des Jahres gingen beide Serie (wie auch Game of Thrones) komplett leer aus.

Dafür wurde als beste Drama-Serie The Handmaid's Tale mit gleich fünf Emmys ausgezeichnet.

Ein Highlight des Abends war der überraschende Auftritt von Sean Spicer, ehemaliger Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump. Unter dem tosenden Applaus der Gäste gab er eine Parodie von sich selbst ab, in Anwesenheit von Schauspielerin Melissa McCarthy, die für ihre Parodie als Sean Spicer bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

