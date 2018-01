In Kürze gibt es neue Inhalte in Form eines ersten Addons für Endless Space 2. Entwickler Amplitude hat bekannt gegeben, dass die Erweiterung »Vaulters« am 25. Januar 2018 erscheinen wird. Die namensgebenden Vaulters sind eine neue Zivilisation, die eigene Helden, Technologien und Gebäude sowie eine neue Hauptaufgabe bringen.

Zudem werden »die Vaulters die Möglichkeit haben, Argosy zu teleportieren und zu benutzen - ihr Legacy-Super-Colonizer-Schiff, das im Prolog-Video zu sehen ist.« Das Addon führt außerdem neue exotische Kampfmodule ein, um beispielsweise andere Schiffe zu kontrollieren. Das neue Piraten-Diplomatie-Gameplay ermöglicht außerdem, Verhandlungen aufzunehmen und zu führen.

Spielern von Amplitudes Roguelike-Rollenspiel Dungeon of the Endless sind die Vaulters übrigens keine Unbekannten. Publisher Sega: »Wusstet ihr, dass ihr in Dungeon of the Endless die Crew spielt, die schließlich die Vaulters werden? Augira ist eine kleine Welt.« Bis dato haben die Vaulters in jedem Endless-Titel einen Auftritt gehabt, so auch in Endless Space und Endless Legend.

Hier findet ihr unseren Test zu Endless Space 2.

Quelle: PC Gamer