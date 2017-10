15% Rabatt auf Apple, Samsung und 500 weitere WOW!-Angebote - Endspurt! Nur noch bis Sonntag bei eBay

Endspurt, denn sonst läuft euch die Zeit davon! Nur noch bis morgen, 23:59 Uhr können Schnäppchenjäger im Rahmen der eBay WOW! Angebote ordentlich Beute machen. Apple-Jünger und -Sympathisanten kommen auch auf ihre Kosten: Erwähnenswert wäre da vor allem das brandneue Apple iPhone 8, welches aktuell für 777€ unter die Leute gebracht werden will.

Für diesen Preis erhaltet ihr das Smartphone in der Farbe Silber und 64 GByte Speicherplatz unter der Haube, außerdem kommt es ohne SIM-Lock und Vertrag versandkostenfrei zu euch nach Hause gedüst.

Mit dem PLUSBAY-Gutschein noch einmal 15% sparen

Zusätzlich könnt ihr als eBay-Plus-Mitglied noch einmal 15% auf den Kauf des Smartphones sparen. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine gültige eBay Plus-Mitgliedschaft, einen PayPal-Account und den Gutscheincode PLUSBAY, über dem euch der Rabatt direkt nach Eingabe des Codes in das Gutscheinfeld an der Kasse abgezogen wird.

Wer noch kein eBay Plus-Mitglied ist, kann den Service auch für 30 Tage kostenlos testen. Somit könnt ihr ganz einfach von den Angeboten und dem 15%-Rabattcode profitieren. Es gibt keinen Mindestbestellwert, allerdings muss die Ware via PayPal bezahlt werden. eBay gewährt euch über den PLUSBAY-Code einen Maximalrabatt von 50€. Somit kostet euch das eben erwähnte Apple iPhone 8 statt 777€ nur noch 727€.

Apple iPhone 8, 64 GB, ohne SIM-Lock und Vertrag, für 727 Euro (15% Gutschein inkl.)

eBay Plus für 30 Tage kostenlos testen

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis zum 22.10.2017 um 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.