Wer in eine virtuelle Welt mit einer VR-Brille abtauchen will, sollte sichergehen, dass er sich in passenden Räumlichkeiten aufhält. Das zeigt das jüngste Beispiel aus Russland, bei dem ein Mann tödlich verunglückte.

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS vermeldet (via PC Gamer), ist ein 44-Jähriger in Moskau durch einen Glastisch gefallen, während er ein VR-Headset trug. Er bewegte sich durch seine Wohnung und stolperte unglücklich. Der Mann stürzte in einen Glastisch und verletzte sich schwer. Er starb noch vor Ort, aufgrund des hohen Blutverlusts.

Um welche Art von VR-Brille es sich handelt und wofür genau er es verwendete, wurde nicht verraten. Die Polizei untersucht den Fall weiterhin, um alle Details zu klären.

