Escape from Tarkov - Closed-Beta im Juli, neue Karte, Waffen & Loot

Die Closed-Beta des Survival-Shooters Escape from Tarkov wird nicht mehr lange auf sich warten lassen: Wie der Entwickler Battlestate Games jetzt offiziell bekannt gegeben hat, soll die besagte Testphase bereits im Juli 2017 an den Start gehen.

Ein konkreter Termin steht bisher zwar noch nicht, dafür gibt es aber schon einige Details zum Inhalt. So wird die Closed-Beta von Escape from Tarkov einiges an neuem Material bieten. Mit »Shoreline« wird es unter anderem einen zusätzlichen Schauplatz geben, den die Tester nach Herzenslust erkunden können.

Neue Waffen und Handel

Des Weiteren wird es unter anderem mit der MP5-Maschinenpistole eine neue Waffe geben, die zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung durch den Spieler ermöglicht. Außerdem ist ein System geplant, mit dessen Hilfe die Spieler ihre Waffen und Ausrüstung versichern können - natürlich gegen Bezahlung.

Auch am Ökosystem von Escape from Tarkov wollen die Entwickler nochmals schrauben: Mit den Start der Closed-Beta wird der neue Händler namens Peacemaker sein Debüt feiern. Bei ihm können die Spieler westliche Waffen, Tauschgüter, Medizin und viele andere Dinge kaufen. Allgemein soll der Handel mit Gegenständen mehr in den Fokus rücken.

Mehr: Unser Eindruck aus der Alpha von Escape from Tarkov

All Chat

Zudem ist ein allgemeiner Chatroom geplant, in dem die Spieler miteinander kommunizieren und sich beispielsweise für Raids verabreden können.

Einen Garantierten Zugang zur Closed-Beta von Escape from Tarkov erhalten Sie übrigens bei der Vorbestellung des Shooters.

Übrigens: In der Beta soll erstmals das Housing in Grundzügen spielbar sein. In Escape from Tarkov soll es nämlich ein ausbaubares Hauptquartier mit diversen Modulen geben.

Escape from Tarkov - Screenshots ansehen