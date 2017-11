Nach dem teilweise missglückten Beta-Start von Escape from Tarkov setzen die Entwickler nun alles daran, die alten Fehler auszubügeln. So hat man im aktuellen Update eine Vielzahl Änderungen vorgenommen und neue Inhalte implementiert.

Neue Ausrüstung, bessere KI

Das Update bringt mehrere neuen Waffen für Escape from Tarkov, beispielsweise das Sturmgewehr AKM sowie das Scharfschützengewehr DVL 10 M1. Zudem gibt es neue Ausrüstungsgegenstände, wie den Kolpak 1S Helm und den Pilgrim Reiserucksack. Außerdem werden Waffen jetzt per Hotkey (ALT+W/S) "blind" aus Deckungen heraus abgefeuert.

Desweiteren wurden im Rahmen von KI-Optimierungen diverse Änderungen an der Wahrnehmung der Scav-Gegner vorgenommen: so können euch diese nicht mehr so leicht durch Bäume und Buschwerk hindurch erblicken. Damit die Feinde nicht etwa harmloser werden, bewirken weitere Änderungen, dass Scavs euch nun besser anhand von Geräuschen aufspüren und verfolgen können.

Für Neulinge: Unser Einsteiger-Guide für Escape from Tarkov

Zudem wurde das bereits vorhandene Kommunikations-System samt Gesten vervollständigt. Die Spieler können jetzt auf die gesamte Palette an Rufen und Handzeichen zugreifen, was besonders die non-verbale Kommunikation mit fremden Spielern in Tarkov erleichtert.

Hier die Liste mit allen Änderungen auf Deutsch:

Neue Waffen

AKM-Sturmgewehr

VPO-209 (zivile Ausführung der AK)

VPO-136 (zivile Ausführung der AK)

DVL 10 M1 "SABOTEUR" mit Schalldämpfer

Einige neue Bodykits

Neue Ausrüstung

Neue 7.62×39 Munition

Neue 5.56×45 Munition

Neue 366 TCM Munition

Neue Handelsgegenstände

Neue Kopfbedeckungen

Kolpak 1S Shockproof Helm

Module 3M Brustschutz

Pilgrim Reiserucksack (5×7)

(Weste) Wartech load bearing equipment (TV-109, TV-106) (2×2, 1×2, 1×2, 1×1,1×1)

(Taschenlape) Armytek Predator Pro v3 XHP35 HI flashlight

SKS-OP wurde zum verkauf hinzugefügt

Laufaufsätze zum modifizieren von Vorderschäften von LVOA und anderen

(Optik) Trijicon ACOG 3.5×35 optical sight

AK-Systeme haben jetzt separate Gasröhren. Dadurch erhalten AKs und Vityaz SMG weitere Modifikationsmöglichkeiten.

Neue Features

Blindfeuern wurde hinzugefügt (ALT+W nach oben, ALT+D zur Seite)

Auf- und Zuklappen von Schäften wurde hinzugefügt (ALT+L). Die Stats der Waffe ändern sich durch Nutzen des Features, die Größe der Waffe im Rucksack dagegen nicht.

Die fehlenden Teile des Systems für Gesten und Befehlen wurden hinzugefügt, Befehle können jetzt auf Hotkeys gelegt werden.

KI-Anpassungen

Das Gehör der KI wurde angepasst.

KI erkennt jetzt Granaten und versucht ihnen auszuweichen.

Die Sicht der KI durch Vegetation wurde angepasst, sodass das Erblicken von Spielern durch Bäume und Büsche nicht mehr möglich ist.

KI reagiert jetzt auf Fehlschüsse.

Bug wurde behoben, druch welchen KI-Gegner keine Granaten warfen.

Neue Spawnpunkte für KI-Gegner.

KI können Spieler nun besser aufspüren.

Vergrößerte Patrouillen-Zonen der KI.

Die KI fixiert beim Schießen nun nicht mehr nur ein bestimmtes Körperteil.

Performance-Optimierungen

Verbesserung der RAM-Ausnutzung.

Performance-Verbesserung der Customs-Karte.

Ein Problem wurde behoben, das einen Memory-Leak verursacht hat.

Verbesserter Daten-Traffic (Client-Server-Client).

Ein Teil der plötzlichen "Freezes" wurde behoben.

Weitere Änderungen und Ergänzungen für Escape from Tarkov

Das Benutzen von Medizin-Items über die Schnellwahl-Leiste hat nun feste Prioritäten:

1. Das am schwersten verletzte Körperteil, mit Aushname von "schwarzem" Körperteil (Wert 0).

2. Blutendes Körperteil wird zuerst bandagiert.

3. Beinbrüche werden vor Armbrüchen geschient.

4. Der Rest der Prioritäten hängen davon ab, welche Medizin man verwendet (ein Salva-Kit wird zum Beispiel nicht einen Bruch bevorzugen, sondern eine Blutung oder das Glied mit den wenigsten Punkten).

Das Stoppen einer Blutung oder Schienen eines Bruchs verbraucht mehr Medikit/First Aid Kit, als vorher.

Munitionsarten haben jetzt Einfluss auf Rückstoß und Ballistik.

Munitions-Beschreibungen wurden geändert. Jetzt ist besser zu erkennen, welchen Effekt die jeweilige Munition hat.

Die Anzahl und Höhe von Gräsern in bestimmten Gebieten wurde angepasst.

Die Erfahrungspunkte für im Raid durchgeführte Aktionen wurden angepasst.

Trader wurde ausbalanciert und angepasst.

Preise mancher Güter wurden angepasst.

Munitons-Preise, -Schaden sowie -Durchschlagskraft wurden angepasst.

Neue Spawnpunkte für Kisten.

Neue Mechanik eingefügt, die beim Verlust von Körpergliedern nicht den sofortigen Tod nach einem weiteren Treffer verursacht, sondern den doppelten Schaden auf alle anderen Körperteile aufteilt. Kopf und Brust sind davon nicht betroffen.

Bei "schwarzem" (0/75) Bauch kann der Spieler nicht mehr Essen oder Trinken.

Größerer Freelook-Radius.

Erhöhter Rückstoß der M4.

Reduzierte Helligkeit einer Granatenexplosion.

Korrektur des Regens.

Versicherungskosten angepasst.

Neue Geräusche für das Abprallen von Projektilen.

Verringerte Chance, dass man zwei Blutungen erleidet.

HP der Medkits wurde angepasst.

Die Dichte des Lichtnebels einer Lampe wurde angepasst.

Die Anzeigeweite im Boden einschlagender Projektile wurde erhöht.

Neue Option für die Ingame-Schärfe.

Das Modell der ballistischen Brille wurde angepasst.

Bei verletzten Armen wurden folgende Effekte hinzugefügt: Zittern und erhöhter Ausdauerverbrauch.

Das Klicken vom Feuern wird durch Hindernisse überlappt.

Das Schießen im offenen Gelände sowie in geschlossenen Räumen klingt jetzt besser.

Erhöhter Geräuschpegel beim Benutzen von Gegenständen.

Eingefügt und überarbeitet: Punisher Quest Part 6.

Neuer Kopf für Scavs eingefügt.

Das Wechseln des Ziel-Modus ändert jetzt die Maus-Sensitivität.

Bugfixes