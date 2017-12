Das Neujahrs-Event beim russischen Hardcore-Shooter Escape from Tarkov ist angelaufen. Bis zum 4. Januar 2018 ist das Survival-MMO mit 25 Prozent Rabatt erhältlich. Zudem erhalten Abonnenten auf der Website die Chance, einen kostenlosen 7-tägigen Testzugang zu gewinnen. Ein großes Update nimmt desweiteren zahlreiche Anpassungen vor, zu denen auch neue Waffen und Modifikationen gehören. In Vorbereitung der Open-Beta-Phase Anfang 2018 werden zudem die Server einem Stresstest unterzogen.

Entwickler Battlestate Games hat den letzten Patch diesen Jahres für Escape from Tarkov veröffentlicht. Neben der zweiten Hälfte der Map Shoreline wurden zudem neue Waffen, Modifikationen und Ausrüstungsgegenstände implementiert. Darunter die Sturmgewehre AKMS und AKMN, die Gyurza Pistole, das Trijikon REAP-IR Thermalvisier sowie der anpassbare Ops-Core-Helm.

Außerdem ist es nun möglich, auf dem Abschluss-Bildschirm die Spieler abzulesen, die man während des Raids besiegt hat. Auch kann man Leichen nun während der Instanz ihrer Dogtags entledigen, auf welchen Ingame-Name, Level und Söldnergruppen-Zugehörigkeit vermerkt sind. Weitere Änderungen am Einstiegs- und Extraktions-System sowie der Waffenhandhabung sollen die Weichen zur Open Beta in Escape from Tarkov stellen.

Erst kürzlich hatte Chefentwickler Nikita Buyanov im Interview mit MeinMMO.de über Escape from Tarkov gesprochen. Dabei kamen das Skill-System, die richtige Taktik und die Abneigung des Entwicklers zu Free2Play-Modellen zur Sprache. Unseren Beitrag zum Interview findet ihr in einem extra Artikel.

