Die Entwickler von Escape from Tarkov, Battlestate Games, geben in einem Q&A auf Facebook Auskunft über den Stand der Entwicklung ihres Hardcore-Shooters. Dabei greifen sie häufig gestellte Fragen aus der Community auf und beantworten sie auf ihre gewohnt direkte Art und Weise.

Das geplante Clan-System findet genauso Erwähnung wie zukünftige Quests. Ebenfalls wird die Voraussetzung für neue Waffen für Escape from Tarkov thematisiert, und die Frage geklärt, ob der Unterlauf-Granatwerfer seinen Weg zurück ins Spiel findet.

Aber auch die Performance-Probleme wie Desyncronisation und lange Ladezeiten werden besprochen, eine fast endlose Anzahl Detailfragen zum Gameplay geklärt sowie der Weg in Richtung Full Release betrachtet. Bevor ihr also eure Fragen im offiziellen Forum oder auf Facebook an die Entwickler richtet, schaut euch die folgende Liste an - vielleicht wurden sie ja schon hier beantwortet.

Entwickler Q&A zu Escape from Tarkov

F) Bleiben die Quests, die im Spiel enthalten sind, in der Release-Version gleich? Oder können wir interessantere, nichtlineare und detaillierte Quests erwarten?

A) Es wird viel mehr Quests geben und ihre Qualität wird jeden Tag verbessert. Später werden wir auch die sogenannten persönlichen Quests vorstellen, die wichtiger und storyorientierter sind.

Q) Die Scav-Spielzeit im Spiel ist aktuell zu kurz, manchmal spawnt man 10 Minuten vor dem Ende des Raids. Wird das behoben?

A) Wurde bereits behoben.

F) Welche Karte können wir in den nächsten Updates erwarten? Und gibt es eine Liste von Karten, die Reihenfolge, in der sie implementiert werden, und wenn es eine solche Liste gibt, könntet ihr sie bitte veröffentlichen?

A) Die nächste Karte wird Interchange sein. Danach wahrscheinlich Streets of Tarkov. Dann werden wir sehen.

F) Welche DMRs oder Scharfschützenwaffen können wir in den nächsten Updates erwarten?

A) Das SVD ist als nächstes dran.

F) Wann können wir - wenn überhaupt - das Clan-System erwarten? Oder wird es zurückgenommen?

A) Es wird ein Clan-System geben. Nicht zu früh, aber definitiv. Details werden später kommen.

F) Wie oft fügt ihr neue Server hinzu? Welche Art von Problemen habt ihr und warum treten Verzögerungen und Desynchronisierung auf?

A) Das Hinzufügen neuer Server ist ein fortlaufender Prozess. Die Anzahl der Server, die über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden, hängt von der Verfügbarkeit bestimmter Serverkonfigurationen in Rechenzentren in verschiedenen Teilen der Welt ab. Warum Desynchronisierung und Verzögerungen immer wieder auftreten, ist eine komplexe Frage, es gibt eine ganze Reihe von Gründen. In der gegenwärtigen Phase wird es hauptsächlich durch Fehler und Überlastungen der Server verursacht.

F) Es ist schon eine Weile her, seit medizinische Animationen angekündigt wurden. Wann können wir erwarten, dass sie implementiert werden? In welchem Stadium befinden sie sich aktuell?

A) Wir werden unser Bestes geben, um es in den nächsten Updates vorzustellen. Es befindet sich aktuell in der Phase der unmittelbaren Verfügbarkeit.

Q) Was ist mit Flohmarkt und Auktionen in Escape from Tarkov?

A) Der gleiche Fall: Kommt mit einem der nächsten Updates.