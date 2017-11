Europa Universalis IV erhält Nachschub: Der DLC Cradle of Civilization fügt dem Strategiespiel den Mittleren Osten und einige neue Spielmechaniken hinzu. So erhalten die neuen Staaten eine spezielle Regierungsform, die in manchen Fällen, wie bei Ägypten und Persien, mit einzigartigen Mechaniken daherkommt. Die Perser nutzen beispielsweise Religion, um die Regierung zu kontrollieren.

Ebenfalls im Fokus steht die Handelspolitik, durch die ihr Händler auf besondere Missionen schicken und Religion verbreiten könnt. Daneben erhaltet ihr durch die islamische Schule Boni und diplomatische Vorteile.

Auch das Militär kommt nicht zu kurz: Greift man zu Beginn noch auf Söldner zu, bekommt man später die Möglichkeit, gewaltige stehenden Armeen einzuberufen. Und wenn es an Ressourcen fehlt, lassen sich die eigenen Provinzen für einen sofortigen Geld-Boost schwächen.

Cradle of Civilization ist ab sofort verfügbar und in drei verschiedenen Versionen erhältlich. Die Basisversion kostet 19,99 Euro, für fünf Euro mehr erhaltet ihr ein zusätzliches Content Pack mit kosmetischen Inhalten. Für 31,48 Euro bietet Paradox ein Bundle an, in dem neben Cradle of Civilization außerdem die neue Erweiterung Jade Dragon für Crusader Kings 2 beiliegt.

