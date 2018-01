Nach ersten Gerüchten um ein Fable 4 (wir berichteten) sind nun weitere Indizien aufgetaucht, die eine Rückkehr nach Albion andeuten. Eurogamer.net sprach nämlich mit einigen Quellen, die dem Projekt nahestehen. Diese verrieten, dass Microsoft in der Tat die Forza-Horizon-Macher Playground mit der Entwicklung eines neuen Fable-Spiels beauftragt hat.

Allerdings sollte man seine Vorfreude jetzt etwas dämpfen, denn in allzu naher Zukunft sollte nicht mit einem Release gerechnet werden. Denn wie die Eurogamer-Quellen erfahren haben wollen, befindet sich der Titel aktuell in einem sehr frühen Stadium.

Dafür hat Microsoft anscheinend ordentlich Vertrauen in das Projekt und pumpt viel Geld in die Entwicklung. Circa 200 Menschen sollen am Ende bei Playground an Fable 4 arbeiten. Wie für die Reihe typisch, wird das Spiel als »Story und Charakter fokussiertes Open-World-RPG« beschrieben.

Lionhead wollte selbst ein Fable 4 machen

Eurogamer sprach auch mit einigen ehemaligen Lionhead-Entwicklern. Einige Mitarbeiter wollten eigentlich selbst ein Fable 4 machen und hofften nach Fertigstellung von Fable Legends, dass sich das britische Studio wieder einem Hauptteil zuwendet. Microsoft kündigte 2016 jedoch an, sowohl Legends als auch Lionhead dicht zu machen.

Simon Carter, Co-Schöpfer von Fable, schaut deshalb mit gemischten Gefühlen auf das neue Projekt.

"Einerseits ist es großartig für die britische Spieleindustrie, und es ist sehr erfreulich, dass Fable nicht tot ist. […] Auf der anderen Seite ist es merkwürdig, erst das Team loszuwerden, das Fable so einzigartig gemacht hat und dann ein neues Fable zu machen. Fable ist ein seltsames Spiel und ein hartes, welches zunächst für ein neues Team dekonstruiert werden muss. Das Team über welches wir Reden ist sehr talentiert und ich bin mir sicher, dass sie fantastische Arbeit leisten werden."

Microsoft hat bisher noch keine offiziellen Statements abgegeben, ob ein neues Fable 4 tatsächlich Wirklichkeit wird. Nach den vielen unabhängigen Gerüchten und Interviews kann man aber fast davon ausgehen.