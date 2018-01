Facebook Gaming Creator Program - Monetarisierung & bessere Qualität für Streamer angekündigt

Der Social-Media-Riese Facebook will Gaming-Inhalte auf der eigenen Plattform stärken und hat deshalb das »Gaming Creators Pilot Program« angekündigt. Das ist nicht nur eine Kampfansage an die Konkurrenten YouTube und Twitch, sondern soll ausgewählten Streamern auch die Möglichkeit geben, Gaming-Inhalte auf Facebook zu monetarisieren.

Zum Start arbeitet Facebook mit handverlesenen Streamern wie StoneMountain64, Misses Mae, Doom49 oder The Warp Zone zusammen. Die dürfen ihre Spiele-Videos und Livestreams nicht nur monetarisieren, sondern auch in 1080p/60 FPS streamen. Normalerweise sind Facebook-Streams nur in 720p/30 FPS möglich.

Facebook möchte nach und nach mehr Interessenten ins Creator Program aufnehmen und damit nachhaltige Communities erschaffen, deren Streamer von ihren Livestream-Inhalten ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Das Unternehmen will die Inhalte zudem auch auf den eigenen Plattformen Instagram oder Oculus-VR anbieten.

Ab sofort kann man über die offizielle Website bei Facebook Gaming für das Creators Program bewerben.

Vor einigen Wochen hatte Facebook bereits Pläne angekündigt, im großen Stil ins eSport-Geschäft einzusteigen. So strahlt Facebook als exklusiver Partner der ESL Turniere (ESL One) und die CS:GO Pro League aus. Erste Community-Reaktionen zum Stream-Angebot waren negativ, auch die Zuschauerzahlen gingen zurück.