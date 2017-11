Facebook-Post löschen - Manche können ihre Beiträge nicht mehr entfernen

Das soziale Netzwerk Facebook experimentiert ständig mit neuen Features, Funktionen oder Design-Elementen und meistens werden dafür einige Nutzer ausgewählt, die davon vorab keine Ahnung haben. Vermutlich handelt es sich bei einem aktuellen Phänomen ebenfalls um ein solches Experiment. In den letzten Tagen melden sich mehrere Facebook-Nutzer, die zu ihrem Entsetzen festgestellt haben, dass sie ihre eigenen Beiträge nicht mehr löschen können.

It’s not just you…!

...Facebook seems to have removed the “Delete post’ option



WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX