Der natürliche Lebensraum des Monsters ist die Dunkelheit. Was nach Kinderlogik klingt, ist in Fall of Light bittere Realität. Denn in der Welt des Dungeon-Crawlers ist das Sonnenlicht erloschen. Das hat unschöne Konsequenzen. Denn schaurige Kreaturen haben in der allgegenwärtigen Finsternis reichlich Platz, um sich zu entfalten.

Das ungleiche Duo

Wir sind Nyx, ein betagter aber zäher Krieger. Immer an seiner Seite ist Aether, seine seltsam glühende Tochter. Nyx einziger Wunsch ist es, Aether die letzten Sonnenstrahlen zu zeigen. Ein kompliziertes Vorhaben in einer Welt, in der die Sonne nur noch an einem Ort scheint.

Mit seiner Tochter im Schlepptau macht sich Nyx auf, um diesen letzten Ort ausfindig zu machen. Aus der isometrischen Ansicht steuern wir ihn durch die düstere Oberwelt und noch dunklerer Verließe und Tempel.

Nyx kann insgesamt sechs verschiedene Kampfstile erlernen und 7 Waffentypen meistern. Dazu zählen Nah-und Fernkampfwaffen. Praktisch, er muss ja immerhin für zwei kämpfen. Denn Aether scheint alles andere, als eine Kämpferin zu sein.

Eine Jungfrau in Nöten?

Als Inspirationsquelle nennt der italienische Entwickler Runeheads neben Dark Souls vor allem ICO. Spätestens, wenn Nyx seine Tochter bei der Hand nimmt, weiß man, warum. Yorda konnte sich in ICO nicht eigenständig zur Wehr setzen. Wie stark Aether auf Schutz angewiesen ist, bleibt erstmal unklar.

Der Trailer zu Fall of Light zeigt, wie sich Aether zu Beginn eines Gefechts in Abwehrhaltung auf dem Boden zusammenkauert. Das leuchtende Mädchen ist zwar definitiv verwundbar, ob Gegner aber aktiv versuchen, sie zu verletzen, ist bisher nicht bekannt.

Auf der Website zu Fall of Light wird angedeutet, dass das Duo die Schatten-Kreaturen nur gemeinsam bezwingen kann. Aethers genaue Rolle im Kampf ist zwar noch ein Rätsel, sie hat aber allem Anschein nach etwas mit ihrer mysteriösen Leuchtkraft zu tun.

Nur für PC und nur für Singleplayer

Fall of Light soll schon im dritten Quartal 2017 als Download-Spiel über Steam veröffentlicht werden. Konsolen-Fassungen für PS4, Xbox One oder Switch wurden vom Publisher 1C Company nicht angekündigt. Dafür verrät die Steam-Seite von Fall of Light aber schon, dass es keine Koop-Optionen und auch keinen Multiplayer gibt.

Auf der diesjährigen Gamescom wollen die Entwickler eine spielbare Demo zeigen.

