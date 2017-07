Fallout 4 - Mod bringt klassische RPG-Skills zurück

Wer im Rollenspiel Fallout 4 das klassische Skillsystem der Serie vermisst, sollte sih »Fallout Cascadia« mal etwas genauer ansehen.

Ein Team aus Hobby-Entwicklern arbeitet bereits seit einiger Zeit an der umfangreichen Mod, die neben einer komplett neuen Story auch die klassischen RPG-Skills zurückbringt. Dazu zählen unter anderem solche Fähigkeiten wie »Medicine«, »Guns« oder »Speech«, die allesamt direkte Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben.

Skills beeinflussen Spielverlauf

So hat beispielsweise ein hoher Speech-Wert großen Einfluss auf die Dialoge mit NPCs und schaltet mitunter sogar neue Antwortmöglichkeiten frei. Das besagte Skillsystem soll sich laut Aussage der Entwickler stark an frühere Episoden wie Fallout: New Vegas und Fallout 3 anlehnen.

Zudem plant das Team einen separaten Release des Skillsystems, ein Termin für die Veröffentlichung steht bisher allerdings noch nicht fest. Ein Video mit Gameplay-Szenen aus »Fallout Cascadia« finden Sie oberhalb dieser Meldung. Weitere Details zur Mod gibt es auf der offiziellen Webseite.

