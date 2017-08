Gerade Bosskämpfe in Spielen können einen bleibenden Eindruck hinterlassen - warum das oft so ist und wie der perfekte Bosskampf aussehen könnte, haben wir in unserem Video zum Thema gezeigt. Leider hat nicht jedes Spiel so eindrucksvolle Bosse wie ein Metal Gear Solid. Das macht aber nichts: Dank einer Mod können wir unsere Lieblingsendgegner aus der Reihe einfach in Fallout 4 einpflanzen.

Die Mod "The Seven Stages of Justice" fügt insgesamt sieben Bosskämpfe hinzu, die wir nacheinander bestreiten müssen. Von jedem geschlagenen Boss erhalten wir seine Ausrüstung und eine Schlüsselkarte, die uns zum nächsten Gegner bringt. Das ganze Spektakel findet im Untergrundbunker "Barkus Versteck" bei Vault 111 statt.

Zu leicht? Kein Problem!

In jedem Bereich treffen wir dort auf die Abwandlung eines bekannten Metal-Gear-Endgegners, sei es Revolver Zartek als Revolver Ocelot oder eine Fallout-Version von Psycho Mantis, Gray Fox oder Vulcan Raven. Wie das aussieht, kann man sich oben im Video anschauen. Sollte die Mod zu einfach sein, empfiehlt der Modder ex1k zudem, sie mit Mods zu verbinden, die den Schwierigkeitsgrad personalisieren, wie "Create your own Difficulty Rebalance". Für das beste Spielerlebnis soll man zudem auf HUD und Gegnerradar verzichten.

Erst kürzlich berichteten wir außerdem über eine Mod, die die klassischen RPG-Skills zurückbringt, für alle, denen Fallout 4 zu wenig Rollenspiel ist.

Fallout 4 - Screenshots der PC-Version ansehen