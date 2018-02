Fallout 4 - Übers Wochenende kostenlos spielbar, 50% Rabatt bei Steam

Fallout 4 noch nicht gespielt? Wer es ausprobieren möchte, muss vom 1. bis zum 4. Februar nicht einmal etwas dafür zahlen. Aktuell gibt es das postapokalyptische RPG für den PC als kostenlose Probierversion auf Steam. Neben der zeitlichen Einschränkung, gibt es dabei keine Limitationen. Bis zum 4. Februar könnt ihr also zocken, als würdet ihr das Spiel besitzen.

Nach dem Aktionswochenende müsst ihr das Spiel dann kaufen, wenn ihr weiter Spaß damit haben wollt. Da trifft es sich doch gut, dass Fallout 4 und seine Add-Ons gleichzeitig wieder im Sale sind. Das Hauptspiel kostet aktuell mit 15 Euro nur noch die Hälfte und als »Game of the Year Edition« 36 Euro, also 40 Prozent weniger. Den Season Pass gibt es ebenfalls für 50 Prozent weniger, also für 25 Euro und alle Zusatzinhalte sind ebenfalls um 40 Prozent reduziert. Namentlich sind das:

Automatron 5,99€

Contraptions Workshop 2,99€

Far Harbor 14,99€

Nuka-World 11,99€

Vault-Tec Workshop 2,99€

Wasteland Workshop 2,99€

Die Aktion findet ihr auf der Steam-Page von Fallout 4.