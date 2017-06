Pünktlich zur diesjährigen E3 gibt es frisches Material von der Total Conversion Mod Fallout: The Frontier für das Rollenspiel Fallout: New Vegas.

Die Entwickler haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der anhand von zahlreichen Gameplay-Szenen eine aktuelle Version der Mod vorstellt. Das Video zeigt unter anderem einige der neuen Schauplätze und Charaktere. Außerdem sind einige der steuerbaren Fahrzeuge wie zum Beispiel Panzer sowie große Transporter zu sehen. Den Trailer finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Dem aktuellen Status Tracker zufolge, sind die Arbeiten an Fallout: The Frontier bereits zu 74 Prozent abgeschlossen, wobei vor allem noch einiges beim Scripting zu erledigen ist. Wann genau die Mod erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.

Das ist Fallout: The Frontier



Die Mod Fallout: The Frontier hat sich zum Ziel gesetzt, den nuklearen Winter in die Welt von Fallout: New Vegas zu bringen. Der Spieler wird in zahlreichen Quests mit den Elementen konfrontiert und muss versuchen, zu überleben. Die Entwickler versprechen, dass es auch moralische Entscheidungen geben wird, bei denen der Spieler zwischen bloßem Überlebenswillen und dem Wunsch, »das Richtige zu tun« wählen muss.