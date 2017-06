Fantastic Four - Gerücht: Weiteres Reboot mit neuer Generation in Arbeit

Im Jahr 2015 wollte das Filmstudio 20th Century Fox mit einem neuen Fantastic Four-Film und einer neuen Besetzung das Franchise zum neuem Leben erwecken, doch der Erfolg blieb aus und so wurden Pläne für ein Sequel auf Eis gelegt.

Reboot mit neuer Generation geplant?

Nun arbeitet Fox Gerüchten angeblich an einem neuen Reboot der Filmreihe, diesmal jedoch mit einem neuen Ansatz, möchte Bleeding Cool aus internen Quellen erfahren haben. Demnach habe man vor allem das junge Publikum im Auge und stellt nicht etwa die bekannten Superhelden Reed Richards aka Mr. Fantastic und Susan Storm aka Die Unsichtbare im Mittelpunkt der Story, sondern deren Kinder Franklin und Valeria Richards.

Pixars Die Unglaublichen als Vorbild

Dem Bericht nach orientiert man sich beim Ton des Films an Pixars beliebten Animationsfilm Die Unglaublichen (2004) über eine Superhelden-Familie, bei dem sogar das Baby mit seinen besonderen Fähigkeiten zur Rettung der Welt beiträgt.

Seth Grahame-Smith schreibt Drehbuch

Die Produktion steht noch ganz am Anfang. Für das Drehbuch wurde bereits Seth Grahame-Smith verpflichtet. Er schrieb schon die erste Drehbuchfassung für den letzten Fantastic Four-Film, bevor Regisseur Josh Trank das Skript mit Simon Kinberg umschrieb und damit wenig Erfolg hatte. Ob Seth Grahame-Smith auch die Regie übernehmen wird, ist nicht bekannt.

Unklar ist, ob an den Gerüchten etwas dran ist und wann die neue Comic-Verfilmung Fantastic Four in die Kinos kommt.