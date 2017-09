Far Cry 5 - Fast eineinhalb Stunden Gameplay von der PAX West

Im Rahmen eines Livestreams auf der PAX West hat Ubisoft reichlich neues Gameplay aus Far Cry 5 gezeigt. Zu sehen waren auch die einzelnen Fahrzeuge, Propellerflugzeuge und sogar Luftkämpfe.

Die eineinhalb Stunden Spielzeit verteilen sich auf drei Videomitschnitte, von denen ihr zwei in dieser News findet. Den dritten gibt es auf Youtube zu sehen.

Das neue Gameplay zeigt die verschiedenen Gebiete der in Montana angesiedelten Open World. Auch besondere Fahrzeuge wie ein riesiger Truck, oder gar Propellerflugzeuge samt stimmungsvoller Luftkämpfe sind zu sehen. Auch unser treuer Hundegefährte Boomer ist mit von der Partie und apportiert fleißig Sturmgewehre.

Plus-Report zum Bösen in Far Cry 5: Wahnsinn mit Methode

Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Diesmal treten wir nicht nur gegen einen exzentrischen Bösewicht, sondern gleich gegen eine ganze Sekte an, die Hope County terrorisiert. Zuletzt gab es auf der Gamescom 2017 neues Gameplay zu sehen, das wir bereits ausführlich analysiert haben.