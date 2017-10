Fast & Furious 9 & 10 - Regisseur Justin Lin kehrt zur Filmreihe zurück

Regisseur Justin Lin kehrt zur Fast & Furious-Familie zurück, bestätigt Vin Diesel via Facebook. Nach den vier erfolgreichen Filmen The Fast And The Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious: Neues Modell. Originalteile. (2009), Fast & Furious 5 (2011) und Fast & Furious 6 (2013), wird Justin Lin mit den kommenden Filmen Fast & Furious 9 und 10 nun auch die beiden letzten Teile der Reihe in Szene setzen.

Auch Jordana Brewster kündigt ihre Rückkehr an

Gleichzeitig bestätigt Vin Diesel einen weiteren Rückkehrer: Schauspielerin Jordana Brewster kehrt wieder ins Franchise zurück. So wird sie in Fast & Furious 9 und 10 erneut in ihre Rolle als Doms Schwester Mia Toretto schlüpfen. Zuletzt spielte sie in Fast & Furious 7 an der Seite des verstorbenen Schauspielers Paul Walker mit.

Jedoch stellt ihre Rückkehr die Macher vor eine schwierige Aufgabe: Schließlich hatte man die Abwesenheit des tödlich verunglückten Fast & Furious-Schauspielers Paul Walker im siebten Teil so gelöst, dass er als Brain gemeinsam mit Mia eine neue Familie gründet und sich damit von Vin Diesel & Co verabschiedet. Wenn nun aber Doms Schwester ohne ihre große Liebe zurückkehren wird, stellt sich für die Fans die berechtigte Frage, wie nun Paul Walkers Abwesenheit in Fast 9 & 10 erklären wird.

So geht es in Fast & Furious weiter

Bis zum Kinostart dauert es aber noch eine ganze Weile, denn erst kürzlich wurde der nächste Film Fast & Furious 9 um ein Jahr nach hinten verschoben und ist nun für April 2020 angekündigt. Mit Fast & Furious 10 wird dann voraussichtlich im April 2021 die Hauptreihe mit Vin Diesel abgeschlossen.

Spin-off Hobbs & Shaw bestätigt

Doch zuvor dürfen sich Fans auf das angekündigte Spin-off mit Dwayne Johnson als Luke Hobbs und Jason Statham als Deckard Shaw freuen, der nun im Juli 2019 in die Kinos kommt.