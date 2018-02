Universal kündigt für nächstes Jahr ein Spin-off zur erfolgreichen Action-Reihe Fast & Furious an. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Dwayne Johnson und Jason Statham als Luke Hobbs und Decker Shaw. Und während der langjährige Fast & Furious-Autor Chris Morgan das Drehbuch schreibt, läuft derzeit die Suche nach einem Regisseur.

Deadpool 2-Regisseur soll Spin-off drehen

Ganz oben auf der Liste an Wunschkandidaten steht David Leitch. Derzeit laufen zwar noch die Verhandlungen mit dem Studio, doch sollte Leitch zusagen, wird der Regisseur von Deadpool 2 den noch namenlosen Film mit The Rock & Statham in Szene setzen.

Im Laufe der Action-Reihe Fast & Furious entwickelten sich Dwayne Johnson und Jason Statham neben Hauptdarsteller Vin Diesel regelrecht zu Publikumslieblingen. Im letzten Teil Fast & Furious 8 sollte es eigentlich eine Post-Credit-Szene mit den beiden Stars geben, sehr zum Missfallen von Vin Diesel, der als Produzent und Hauptdarsteller kurzerhand die Szene vor dem Kinostart entfernen ließ. Jedoch hat es dem Filmstudio so gut gefallen, dass Universal sogleich ein Spin-off über Luke Hobbs und Decker Shaw ankündigte.

Kinostart im Sommer 2019

Inzwischen steht ein Kinostart für den 25. Juli 2019 fest. Dafür wurde sogar Fast & Furious 9 mit Vin Diesel um ein volles Jahr nach hinten verschoben. Neuer Starttermin ist im April 2020, gefolgt von Fast & Furious 10 als finalen Teil der Hauptreihe im April 2021. Schon jetzt plant Univeral mit weiteren Spin-offs zur erfolgreichen Filmreihe.