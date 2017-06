FIFA 17 TOTS - Das ist das Team der Saison der Ligue 1

Das nächste Team of the Season in FIFA 17 ist da! Im TOTS der französischen Ligue 1, das vom 2. Juni bis zum 9. Juni in Kartensets zu finden ist, stehen unter anderem Edinson Cavani, Falcao und Thiago Silva.

von Michael Herold,

02.06.2017 18:30 Uhr