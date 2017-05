FIFA 17 - TOTW 37 Predictions - Das könnte das Team der Woche 37 werden

Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 bestimmt. Darin sind Spieler enthalten, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead.com gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen ab - sogenannte Predictions -, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten.

Die absoluten Highlights des TOTW 37 sind laut der Vorhersage Edin Dzeko von AS Rom und Lorenzi Insigne vom SSC Neapel, die auf ihren »in Form«-Karten ein Rating von 89 haben könnten. Da die Bundesliga bereits zu Ende ist, finden sich diesmal keine Spieler der deutschen Ligen im Team of the Week.

Das könnte das TOTW 37 in FUT werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Bill Hamid - Gold

Verteidiger: Rafael Toloi (IV) - Gold

Verteidiger: Lorenzo De Silvestri (RV) - Gold

Verteidiger: Miguel Lopes (RV) - Gold

Mittelfeldspieler: Oguzhan Ozyakup (ZDM) - Gold

Mittelfeldspieler: Victor Vazquez (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Anderson Talisca (ZOM) - Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LF) - Gold

Stürmer: Edin Dzeko (ST) - Gold

Stürmer: Samuel Eto'o (ST) - Gold

Stürmer: Eder (ST) - Gold

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Bobby Shuttleworth - Silber

Verteidiger: Fabio Pisacane (RV) - Silber

Mittelfeldspieler: Alexander Grunwald (ZM) - Silber

Mittelfeldspieler: Andrea Nalini (LM) - Bronze

Stürmer: German Denis (ST) - Gold

Stürmer: Giocani Dos Santos (ST) - Gold

Stürmer: Quique (ST) - Silber

Predictions-Reserve:

Verteidiger: Ryan Delaney (LV) - Bronze

Mittelfeldspieler: Kevin Walker (LM) - Silber

Stürmer: Ikechukwu Uche (ST) - Silber

Stürmer: Erling Knudtzon (ST) - Silber

Stürmer: Marco Paixao (ST) - Silber

