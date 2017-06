Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der 38. Woche findet sich mit Arturo Vidal sogar ein Spieler mit einer Gesamtwertung von über 90 im Team of the Week. Mit einem »in-Form«-Rating von 91 ist der Chilene vom FC Bayern München das Highlight des TOTW 38.

In vielen großen Ligen wie in der Bundesliga, der englischen Premier League und der spanischen La Liga sind die Saisons bereits abgeschlossen, deshalb rücken nun Spieler aus anderen Ligen und aus Nationalmannschaften in den Blickpunkt des Teams der Woche. Gleichzeitig gibt es diese Woche nur 18 Fußballer im Team of the Week.

Besondere Erwähnung verdient im TOTW 38 Saman Ghoddos vom Östersunds FK. Das Rating des schwedischen Stürmers hat sich hat sich von 67 in der Normalform um 14 Punkte auf ein »in-Form«-Rating von 81 gesteigert.

Das ist das TOTW 38 in FUT

Startelf:

Torwart: Bill Hamid - Gold

Verteidiger: Kendall Waston (IV) - Silber

Verteidiger: Maxine Chanot (IV) - Silber

Verteidiger: Renato Civelli (IV) - Gold

Mittelfeldspieler: Arturo Vidal (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Henrikh Mkhitaryan (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Joao Moutinho (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Diego Valeri (ZOM) - Gold

Stürmer: Ahmed Musa (RF) - Gold

Stürmer: Olivier Giroud (ST) - Gold

Stürmer: Sardar Azmoun (ST) - Gold

Auswechselspieler:

Torwart: Gökhan Akkan - Silber

Mittelfeldspieler: Rafael Murawski (ZDM) - Silber

Mittelfeldspieler: Sinan Gümüs (RM) - Silber

Mittelfeldspieler: Michael Barrios (RM) - Silber

Mittelfeldspieler: Chuli (RM) - Silber

Stürmer: Saman Ghoddos (ST) - Gold

Stürmer: Kengo Kawamata (ST) - Bronze

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Ebenfalls interessant: Alle Infos zum Team of the Season

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Das waren die Predictions für das TOTW 38

Predictions-Startelf:

Torwart: Bill Hamid - Gold

Verteidiger: Kendall Waston (IV) - Silber

Verteidiger: Ike Opara (IV) - Silber

Verteidiger: Renato Civelli (IV) - Gold

Mittelfeldspieler: Justin Meram (LM) - Gold

Mittelfeldspieler: Diego Valeri (ZOM) - Gold

Mittelfeldspieler: Yoric Ravet (ZOM) - Gold

Stürmer: Aatif Chahechouhe (LF) - Gold

Stürmer: Dario Benedetto (ST) - Gold

Stürmer: Dayro Moreno (ST) - Gold

Stürmer: Cenk Tosun (ST) - Gold

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Cesar Rigamonti - Silber

Verteidiger: Mickail Facchinetti (LV) - Bronze

Mittelfeldspieler: Sinan Gümüs (RM) - Silber

Mittelfeldspieler: Fabian Sambueza (RM) - Silber

Mittelfeldspieler: Fabio Batalla (ZOM) - Gold

Stürmer: Saman Ghoddos (ST) - Gold

Stürmer: Alfredo Moreles (ST) - Silber

Predictions-Reserve:

Mittelfeldspieler: Rafal Murawski (ZDM) - Silber

Mittelfeldspieler: Michael Barrios (RM) - Silber

Mittelfeldspieler: Jean Armel Drolé (RM) - Bronze

Stürmer: Kengo Kawatama (ST) - Bronze

Stürmer: Sean Maguire (ST) - Bronze

FIFA 17 PC-Demo - 4K-Screenshots ansehen