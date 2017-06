FIFA 17 - TOTW 38 Predictions - Das könnte das Team der Woche 38 werden

Das 38. Team of the Week im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 wird bald bekannt gegeben. Welche Spieler könnten in der Woche vom 7.6. bis 14.6. ins TOTW 38 kommen und eine »in-Form«-Karte erhalten?

von Michael Herold,

06.06.2017 11:34 Uhr