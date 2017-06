FIFA 17 TOTW 39 - Das ist das Team der Woche 39 in Ultimate Team

Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der 39. Woche findet sich kein Spieler mit einer Gesamtwertung von über 90 im Team of the Week.

In vielen großen Ligen wie in der Bundesliga, der englischen Premier League und der spanischen La Liga sind die Saisons bereits abgeschlossen, deshalb rücken nun Spieler aus anderen Ligen und aus Nationalmannschaften in den Blickpunkt des Teams der Woche. Seit letzter Woche gibt es außerdem nur noch 18 Fußballer im Team of the Week.

Ebenfalls interessant: Alle Neuerungen in FIFA 18

Besondere Erwähnung verdient diese Woche Gabriel Mercado von Sevilla, dessen Rating sich von 76 in der Normalform um 8 Punkte auf ein »in-Form«-Rating von 84 gesteigert hat. Mit Sanro Wagner und Joshua Kimmich haben es auch zwei deutsche Nationalspieler in das TOTW 39 geschafft.

Das ist das TOTW 39 in FUT

Startelf:

Torwart: Robin Olsen - FC Kopenhagen - Schweden

IV: Joshua Kimmich - FC Bayern München - Deutschland

IV: Gabriel Mercado - Sevilla FC - Argentinien

LV: Leonardo Spinazzola - Atalanta - Italien

ZOM: Aaron Ramsey - Arsenal London - Wales

ZOM: Josip Ilicic - AC Florenz - Slovenien

ZOM: Stevan Jovetic - Inter Mailand (ausgeliehen an FC Sevilla) - Montenegro

LM: Yevgen Konoplyanka - FC Schalke 04 - Ukraine

ST: Cédric Bakambu - Villarreal CF - DR Kongo

ST: Sandro Wagner - TSG 1899 Hoffenheim - Deutschland

ST: Leigh Griffiths - Celtic Glasgow - Schottland

Auswechselspieler:

Torwart: Thomas Strakosha - Lazio Rom - Albanien

LAV: Stuart Dallas - Leeds United - Nordirland

LV: Hördur Magnússon - Bristol City - Island

ZDM: Michael Bradley - Toronto FC - USA

LM: Knowledge Musona - KV Oostende - Simbabwe

ST: Yussuf Poulsen - RB Leipzig - Dänemark

ST: Tomi Juri? - FC Luzern - Australien

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Ebenfalls interessant: Alle Infos zum Team of the Season

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

FIFA 17 - Die 50 besten Spieler ansehen