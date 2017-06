Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der 40. Woche findet sich kein Spieler mit einer Gesamtwertung von über 90 im TOTW 40.

In vielen großen Ligen wie in der Bundesliga, der englischen Premier League und der spanischen La Liga sind die Saisons bereits abgeschlossen, dafür haben internationale Turniere wie der Confed Cup begonnen. Deshalb rücken nun Spieler aus den Nationalmannschaften und anderen Ligen in den Fokus des Teams der Woche.

Auch interessant: Was passiert mit FIFA 18, wenn Coverstar Ronaldo wechselt?

Das Highlight des Team of the Week 40 ist David Villa vom New York City FC mit einem »in-Form«-Rating von 87. Besondere Erwähnung verdient außerdem der Engländer Bradley Wright-Phillips von NY Red Bulls, dessen Rating sich von 75 in der Normalform um sieben Punkte auf einen Wert von 82 gesteigert hat.

Das ist das TOTW 40 in FUT

Startelf:

Torwart: Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka) - Silber

RAV: Christoffer Remmer (Molde FK) - Bronze

IV: Lee Jae Sung (Jeonbuk Hyundai Motors) - Silber

IV: Andres Imperiale (San Jose Earthquakes) - Silber

ZOM: Portillo: (FC Getafe) - Silber

ZOM: Romain Alessandrini (LA Galaxy) - Gold

ZOM: Macnelly Torres (Atletico Nacional) - Heldenkarte

LM: Ignacio Piatti (Montreal Impact) - Gold

LW: Adailton (Jubilo Iwata) - Silber

ST: Mariano Pavone (CA Velez Sarsfield) - Silber

ST: David Villa (New York City FC) - Gold

Auswechselspieler:

Torwart: Kim Yong-Dae (Ulsan Hyundai) - Silber

IV: Tim Clancy (Bray Wanderers) - Bronze

RM: Takayu Matsuura (Jubilo Iwata) - Bronze

ZOM: Keith Ward (Bohemians Dublin) - Bronze

ZOM: Haris Hajradinovic (FK Haugesund) - Bronze

ST: Pedro Junior (Kashima Antlers) - Silber

ST: Bradley Wrigh-Phillips (NY Red Bulls) - Gold

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Ebenfalls interessant: Alle Infos zum Team of the Season

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Das waren die Predictions für das TOTW 40 in FUT

Predictions-Startelf:

Torwart: Dani Hernandez (CD Teneriffa) - Silber

IV: Hannu Patronen (HJK Helsinki) - Silber

IV: Mauricio Romero (Gymnasia y Esgrima La Plata) - Silber

IV: Lee Jae Sung (Jeonbuk Hyundai Motors) - Silber

ZM: Blerim Dzemaili (Montreal Impact - ausgeliehen vom FC Bologna) - Gold

ZM: Fernando Gago (Boca Juniors) - Gold

ZOM: Macnelly Torres (Atletico Nacional) - Gold

RM: Matias Perez Garcia (Orlando City Soccer Club) - Gold

ST: Bradley Wrigh-Phillips (NY Red Bulls) - Gold

ST: Ignacio Piatti (Montreal Impact) - Gold

ST: David Villa (New York City FC) - Gold

Predictions-Auswechselspieler: