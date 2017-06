Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 bestimmt. Darin sind Spieler enthalten, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead.com gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen ab sogenannte Predictions, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten.

In vielen großen Ligen wie in der Bundesliga, der englischen Premier League und der spanischen La Liga sind die Saisons bereits abgeschlossen, dafür haben internationale Turniere wie der Confed Cup begonnen. Deshalb rücken nun Spieler aus den Nationalmannschaften und anderen Ligen in den Fokus des Teams der Woche. Das Highlights des TOTW 40 ist laut der Vorhersage David Villa vom MLS-Club New York City FC, der auf seiner »in Form«-Karte ein Rating von 87 haben könnte.

Das könnte das TOTW 40 in FUT werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Dani Hernandez (CD Teneriffa) - Silber

IV: Hannu Patronen (HJK Helsinki) - Silber

IV: Mauricio Romero (Gymnasia y Esgrima La Plata) - Silber

IV: Lee Jae Sung (Jeonbuk Hyundai Motors) - Silber

ZM: Blerim Dzemaili (Montreal Impact - ausgeliehen vom FC Bologna) - Gold

ZM: Fernando Gago (Boca Juniors) - Gold

ZOM: Macnelly Torres (Atletico Nacional) - Gold

RM: Matias Perez Garcia (Orlando City Soccer Club) - Gold

ST: Bradley Wrigh-Phillips (NY Red Bulls) - Gold

ST: Ignacio Piatti (Montreal Impact) - Gold

ST: David Villa (New York City FC) - Gold

Predictions-Auswechselspieler: