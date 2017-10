1,6 Millionen gleichzeitig aktive Spieler - diesen Erfolg konnte FIFA 18 am ersten Wochenende nach Release verzeichnen. Via Twitter hat Electronic Arts die Spielerzahl offiziell mitgeteilt.

? Das sind eine ganze Menge #FIFA18 Spieler! pic.twitter.com/niy3oqaZNv — Electronic Arts DE (@EA_Germany) October 4, 2017

Die Zahl umfasst alle Plattformen, also PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 und PlayStation 3 und Nintendo Switch. Zum Vergleich: Activision hatte bei Destiny 2 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler als Höchststand ausgegeben (Xbox One und PS4), Playerunknown's Battlegrounds erreicht mittlerweile ebenfalls über 1,6 Millionen gleichzeitig aktive Spieler auf am PC alleine.

Über die Verkaufszahlen lässt sich so allerdings keine Aussage machen. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass FIFA jährlich erscheint und kein einmaliger Verkaufshit ist. FIFA und Call of Duty sind Jahr um Jahr die weltweit meistverkauften Spiele, 2016 konnte FIFA 17 an Call of Duty: Infinite Warfare vorbeiziehen. Man darf gespannt sein, wie es in diesem Jahr aussieht.

FIFA 18 ist seit dem 29. September 2017 verfügbar.

