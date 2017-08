FIFA 18 - Erstes Gameplay und Infos zu FUT im Live-Stream von EA

Keine zwei Monate vor Release von FIFA 18 wird Electronic Arts erstmals Gameplay-Szenen seiner neuen Fußball-Simulation zeigen. Via Twitter haben die Entwickler einen Live-Stream angekündigt, in dem sie haufenweise neue Details und Infos enthüllen werden.

Am Abend des 1. August, also heute, bekommen wir über den Youtube- sowie den Twitch-Kanal von EA Sports »Erste Einblicke in die Features von FUT 18, Icons und FIFA 18 Gameplay«. Starten wird die Live-Übertragung um 19:15 Uhr deutscher Zeit.

FUT LIVE!

? August 1st

? Twitch and Youtube

? #FUT18 features, ICONS and the first look at #FIFA18 gameplay!



More: https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/caf0h6UJTY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 28, 2017

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 auf PC und Konsole. Bis dahin werden Sie noch einige Gelegenheiten erhalten, um selbst Probe zu zocken, zum Beispiel in der Demo-Version, die voraussichtlich Anfang September erscheint. Welche Neuerungen Sie dieses Jahr in EAs neuer Fußball-Simulation erwarten, erfahren Sie in unserer Preview mit allen Neuerungen aus FIFA 18.

